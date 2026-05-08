Droits TV : Canal+ annonce être prêt à diffuser la Ligue 1 la saison prochaine !

Les relations entre Canal+ et la LFP sont-elles en train de se réchauffer ? Pour rappel, les deux parties ne parviennent pas à trouver un terrain d’entente pour la diffusion de la nouvelle chaîne Ligue 1+ sur les plateformes du groupe de Maxime Saada. Le 28 juin 2025, le patron de la chaîne cryptée confirmait d’ailleurs le choix de Canal+ de ne pas diffuser la Ligue 1 sur ses antennes. « Nous avons informé la Ligue ce vendredi. C’est un rendez-vous manqué, Canal+ jette l’éponge. Nous avons choisi de renoncer. À date, nous considérons que les conditions ne sont pas réunies pour que Canal+ distribue la nouvelle plateforme de la Ligue 1 ».

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Depuis, les choses ne sont pas allées en s’améliorant pour la LFP et sa filiale commerciale LFP Media. Son patron, Nicolas De Tavernost, va plier bagage, tandis que les clubs vont devoir se partager la somme ridicule de 120 M€ en guise droits TV. Aujourd’hui, Maxime Saada est sorti du silence pour tendre à nouveau la main à la LFP et aux présidents de L1. Dans un entretien accordé à L’Équipe, le dirigeant avoue que Ligue 1+ est un succès éditorial, mais il rappelle que ça reste un échec économique vu la somme dérisoire promise aux clubs de l’élite. « Je ne comprends donc pas l’intérêt pour les présidents de clubs de se passer de Canal+ », a-t-il confié, avant d’affirmer que Canal+ est prêt à diffuser Ligue 1+ à certaines conditions.

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Saada évalue la L1 à 100 M€/an

«Il (De tavernost, ndlr) souhaitait que Ligue 1+ soit intégrée à notre offre sport. Comme ce pack sport est accessible à environ 2 millions d’abonnés, il voulait que nous payions directement pour ces 2 millions, ce qui revenait à verser un minimum garanti de bien plus de 100 M€ pour un produit déjà distribué partout. Je ne le ferai pas. Maintenant, le texte de l’accord de l’été dernier est toujours là, avec un classique partage des revenus. Quand les présidents de club seront prêts à discuter et à finaliser le contrat, je serai prêt à signer. Mais je ne veux plus entendre que Canal veut tuer la Ligue 1 ! Au-delà de notre volonté de distribuer Ligue 1+ en France, Canal+diffuse la L1 en Afrique francophone et désormais en Afrique anglophone. Soit dans près de 40 pays. Le tout en doublant le montant de notre investissement auprès de la LFP. Canal reste ainsi l’un des principaux financeurs du Championnat».

Reste maintenant à savoir combien vaut la Ligue 1 aux yeux de Canal+. Attendu comme le sauveur du foot français par les observateurs, Saada a logiquement annoncé qu’il n’évaluait pas le championnat de France à prix d’or. En clair, le dirigeant est prêt à revenir dans le jeu, mais à condition d’avoir une rentabilité à la clé. Il s’est d’ailleurs prêté au jeu quand le journal lui a demandé d’estimer la valeur de la L1. « Avec environ un million d’abonnés et un revenu par abonné entre 10 et 12 € par mois, après avoir enlevé toutes les commissions et taxes, cela fait un peu plus de 100 M€ par an. Aujourd’hui, la valeur que lui a donnée LFP Media avec Ligue 1+ est celle-ci. » Le message est passé.