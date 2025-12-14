Le Real Madrid veut couper 8 têtes au mercato !

C’est peut-être le dernier match de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Ce soir, les Merengues se déplacent du côté de Vitoria pour défier Alavés ; un match qu’il faudra gagner, notamment parce que le FC Barcelone, vainqueur d’Osasuna samedi soir, a pris sept points d’avance en tête du classement de la Liga. Tout autre résultat qu’une victoire aurait donc des conséquences fâcheuses, pour la course au titre et pour l’avenir de l’ancien milieu de terrain sur le banc de touche.

Mais en interne, au Real Madrid, on sait que l’ex-joueur de Liverpool et de la Casa Blanca n’est pas le seul coupable de la crise que traverse l’équipe, qui n’a remporté que deux de ses huit derniers matchs. Beaucoup d’observateurs, mais aussi de dirigeants, sont conscients que l’effectif n’a peut-être pas été bâti de la meilleure des manières, et qu’il va falloir faire du ménage cet été.

De belles affaires

Selon Defensa Central, le club de la capitale espagnole s’apprête à mettre huit joueurs en vente lors du mercato estival. Il s’agit soit de joueurs qui ne sont pas au niveau, soit de joueurs qui ne sont pas indispensables et qui pourraient rapporter un joli chèque. On retrouve d’abord Andriy Lunin, le gardien remplaçant, ainsi que les latéraux Ferland Mendy et Fran Garcia, barrés par Alvaro Carreras. Dani Ceballos et Brahim Diaz seront aussi sur le marché, et, plus étonnant, le média pro-Real Madrid explique qu’Eduardo Camavinga est aussi considéré comme un joueur vendable.

Devant, Gonzalo Garcia et, sans surprise, Rodrygo Goes, seront aussi placés sur liste des transferts. Des joueurs qui devraient rapporter de gros chèques et permettre de se renforcer considérablement. Il faudra aussi ajouter à ces huit joueurs ceux qui arrivent en fin de contrat, à l’image de David Alaba ou d’Antonio Rüdiger, deux joueurs dont l’avenir est très flou, et le cas Vinicius Jr qui continue de marquer l’actualité du club au jour le jour. Avis aux intéressés…