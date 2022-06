La guerre continue entre le FC Barcelone et LaLiga !

Avec la crise économique liée au Covid-19, les clubs de football ont tous pris un gros coup dans leurs finances, notamment le FC Barcelone. Depuis des mois désormais, la situation financière du club catalan fait beaucoup parler. Il y a quelques heures, Eduard Romeu, le vice-président économique des Blaugranas, est d'ailleurs longuement revenu sur le sujet dans un entretien accordé à RAC1. Entre la santé économique de son club, l'accord CVC ou encore LaLiga, le dirigeant catalan avait évoqué de nombreux sujets, mais il avait surtout adressé un joli tacle à Javier Tebas, le président de l'instance espagnole.

«Je le dis, Tebas est responsable de notre situation. Il regardait ailleurs pour porter préjudice au club à long terme. La facilité serait de signer l’accord qu’il veut. Tebas a fermé les yeux lorsque Barcelone était en train de sombrer financièrement. Il est responsable de la situation du club. Il a dit 'amen' à tout ce qui s'est passé contre le Barça», avait envoyé Eduard Romeu. Rapidement, Javier Tebas a répondu sur Twitter : «nous lui avons déjà expliqué la situation à plusieurs reprises et en détail. Soit il n'a rien entendu, soit il est plus profitable et plus populiste pour lui de pointer du doigt LaLiga comme un joker dans toutes ses déclarations.» Mais la guerre n'est pas finie.

L'accord avec CVC pour aider le Barça ?

Via un long communiqué, LaLiga s'est empressée de répondre au FC Barcelone et Eduard Romeu sur un sujet toujours très épineux. «L'aggravation de la situation financière du FC Barcelone s'est produite au cours des saisons affectées par le COVID (2019/2020 et 2020/2021), au cours desquelles le Club a pris une série de décisions qui ont été soumises, comme pour le reste des clubs, à l'application des règles de contrôle économique et à l'impact consécutif sur sa capacité à enregistrer des joueurs. (...) En plus de cet impact direct d'une réduction sévère des revenus, en 2020/2021 le résultat a été significativement affecté, s'ajoutant à un impact négatif d'environ 500 millions d'euros, incluant les dépréciations et les provisions pour dépenses futures décidées par le conseil d'administration actuel», avance tout simplement l'instance pour se défendre.

Mais surtout, alors que le FC Barcelone refuse toujours de rejoindre le mouvement, LaLiga rappelle tout simplement au club catalan qu'il peut adhérer, lui aussi, à l'accord conclu avec CVC pour sauver ses finances : «en ce qui concerne l'adhésion ou non du Club à l'accord LaLiga Impulso, le FC Barcelone pourra adhérer au projet quand il le décidera, comme cela a été réitéré à de nombreuses reprises, exactement dans les mêmes conditions que les autres clubs qui en font déjà partie et en respectant toujours les délais d'approbation requis par les organes de LaLiga et/ou CVC Capital.» Suffisant pour mettre fin à cette guerre ? Rien n'est moins sûr mais LaLiga a elle trouvé une solution pour aider le FC Barcelone dans cette galère...

Le communiqué complet de LaLiga :

«Au vu des informations différentes et incorrectes concernant la situation financière du FC Barcelone en termes de conformité avec le règlement de contrôle financier de LaLiga, nous, à LaLiga, souhaitons apporter une clarification :

- LaLiga a appliqué rigoureusement et efficacement le règlement de contrôle financier dans le cas du FC Barcelone à tout moment, ainsi que dans le cas du reste des clubs associés, et a sanctionné, le cas échéant, toute infraction à ce règlement.

- L'aggravation de la situation financière du FC Barcelone s'est produite au cours des saisons affectées par le COVID (2019/2020 et 2020/2021), au cours desquelles le Club a pris une série de décisions qui ont été soumises, comme pour le reste des clubs, à l'application des règles de contrôle économique et à l'impact consécutif sur sa capacité à enregistrer des joueurs.

- En plus de cet impact direct d'une réduction sévère des revenus, en 2020/2021 le résultat a été significativement affecté, s'ajoutant à un impact négatif d'environ 500 millions d'euros, incluant les dépréciations et les provisions pour dépenses futures décidées par le conseil d'administration actuel.

- Au cours de la saison 2021-2022, en conséquence de la situation décrite ci-dessus, le FC Barcelone n'a eu la possibilité de signer des joueurs qu'en réduisant proportionnellement le coût de son effectif (art. 100 du contrôle économique).

- Le FC Barcelone, comme tout autre club de LaLiga, serait soumis à des mesures disciplinaires s'il ne respecte pas d'autres mesures de contrôle de LaLiga, telles que les dettes en souffrance envers les employés, les clubs et les administrations publiques. En fait, dans le passé, la commission de contrôle économique a appliqué le régime disciplinaire au FC Barcelone exactement de la même manière qu'à tous les autres clubs.

- Pour la saison 2022-2023, le Club continuera dans la même situation, avec des limitations sur ses contrats, à moins que, exactement comme le reste des affiliés et comme établi par les règles de contrôle économique, il obtienne des revenus et des gains en capital qui équilibrent la situation décrite ci-dessus. Si le Club devait réaliser des actions pour générer des revenus extraordinaires qui lui permettraient de compenser les pertes accumulées et d'abandonner ainsi le statut de club en dépassement de sa LCPD, il pourrait à nouveau enregistrer des joueurs sur une base formelle normale, indépendamment du fait que ces actions correspondent à des opérations avec CVC ou avec toute autre entité.

- En ce qui concerne l'adhésion ou non du Club à l'accord LaLiga Impulso, le FC Barcelone pourra adhérer au projet quand il le décidera, comme cela a été réitéré à de nombreuses reprises, exactement dans les mêmes conditions que les autres clubs qui en font déjà partie et en respectant toujours les délais d'approbation requis par les organes de LaLiga et/ou CVC Capital.

- LaLiga, comme il ne peut en être autrement, se porte garante du respect des règlements approuvés par ses organes de contrôle, sur un pied d'égalité avec tous les clubs.»