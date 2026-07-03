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Serie A

La liste des prétendants s’allonge pour Rafael Leão

Par Maxime Barbaud
1 min.
Rafael Leão @Maxppp

Titulaire avec le Portugal lors de la qualification pour les 8es de finale contre la Croatie (2-1), Rafael Leão s’apprête à changer d’air à l’issue de cette Coupe du Monde. L’international a été placé sur la liste des transferts par l’AC Milan, qui réclame 60 M€. Le joueur est lui aussi convaincu d’avoir besoin de passer un nouveau cap dans sa carrière.

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Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, son profil de joueur explosif et expérimenté (27 ans) intéresse pas mal d’écuries en Europe et Arabie saoudite. Le FC Barcelone est un courtisan de longue date mais il vient de recruter Anthony Gordon au même poste. Manchester United et Tottenham ont également pris des renseignements, de même que certaines équipes de Saudi Pro League.

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