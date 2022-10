Newcastle prépare un cadeau dingue pour Bruno Guimarães

La suite après cette publicité

Il est arrivé à Newcastle il y a moins d'un an, mais très vite, le milieu de terrain est devenu un des éléments clé de l'équipe, en plus d'être particulièrement apprécié en dehors des terrains. Il a notamment délivré une véritable masterclass face à Brentford le week-end dernier, terminant la rencontre avec deux réalisations lors de la victoire des Magpies contre le promu (5-1).

Lors de son transfert en provenance de Lyon pour plus de 50 millions d'euros, beaucoup estimaient que le joueur brésilien pouvait viser bien plus haut que le club du nord de l'Angleterre, et que ce dernier allait surtout servir de tremplin avant de rejoindre une grosse écurie du pays. Ou signer ailleurs, dans une grande institution en Europe. Cet été, on a même parlé d'un intérêt du Real Madrid pour le natif de Rio de Janeiro.

Un sacré salaire

Quoi qu'il en soit, Newcastle n'est pas le traditionnel petit club obligé de vendre pour terminer dans les saisons dans le vert sur le plan financier. Comme l'indique Football Insider, les Magpies vont mettre le paquet pour s'assurer que Bruno Guimarães reste du côté de St James' Park pendant un moment encore. Le joueur touche actuellement 120.000 livres par semaine en brut, soit approximativement 140.000 euros hebdomadaires.

Le média indique que Newcastle veut prolonger son bail de deux ans, jusqu'en 2028 donc, mais surtout, lui faire un joli cadeau. La direction va ainsi lui offrir un salaire de 230.000 euros par semaine, un peu moins du double de ce qu'il touche actuellement. Un chèque qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'équipe, et de loin, devant Kieran Trippier qui tourne à 165.000 euros hebdomadaires. Ces émoluments le placeraient aussi dans le top 15 des joueurs les mieux payés du championnat, à égalité avec Bruno Fernandes par exemple, et devant Virgil van Dijk. De quoi convaincre Guimarães de rester ? On le saura rapidement...