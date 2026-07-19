Équipe de France, Real Madrid : des buts mais aucun titre pour Kylian Mbappé…

Ils ont fait respecter la hiérarchie. Comme en 2022, Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient terminer premiers et deuxièmes du classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. Les deux anciens coéquipiers ont écrasé la concurrence tout au long de la compétition, mais pour le Français, il règne encore ce sentiment d’inachevé, comme souvent ces derniers mois. Il le disait hier sans détours au micro de M6.

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«Le record de buts ? Leo marque tout le temps, je l’ai dit, il va marquer demain (ce dimanche), c’est sûr. Marquer autant de buts te fait grandir mais j’aurais préféré ne pas être meilleur buteur de la Coupe du Monde et jouer demain.» Auteur d’un doublé lors de la petite finale surréaliste face à l’Angleterre (4-6), Mbappé porte son total à 10 buts dans cette Coupe du Monde, une performance inédite depuis 1970 (Gerd Müller était le dernier à avoir atteint cette barre). Le Français en compte 22 au cumulé, et pourrait donc terminer ce Mondial en tête du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition (Messi est à 20).

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Finir meilleur buteur mais ne pas gagner, Mbappé connaît

Depuis deux ans, Kylian Mbappé gagne très peu, mais il atténue ses déceptions collectives par des satisfactions individuelles. Il avait terminé meilleur buteur de Liga en 2025 et 2026, mais à chaque fois, le Barça terminait champion. Il a terminé meilleur buteur de la Ligue des Champions 2025/2026, mais le Paris Saint-Germain a terminé champion tandis que le Real Madrid a pris la porte en 1/4 de finale face au Bayern Munich.

Et comme en 2022, il devrait terminer meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 (à moins d’un triplé de Lionel Messi en finale), mais sans être champion à la fin. Aucun joueur dans l’histoire n’a réalisé cette performance, ou contre-performance, c’est selon. Mbappé reste prisonnier de ce paradoxe, celui d’un joueur brillant individuellement mais perdant collectivement. Il devra réussir à s’en détacher pour réaliser ses plus grands rêves, comme celui de gagner le Ballon d’Or ou la Ligue des Champions.