Lille : Bruno Genesio satisfait du succès acquis à Nantes

Bruno Genesio avait le sourire après la victoire de Lille contre Nantes (0-2), en clôture de cette 8e journée de Ligue 1. La saison passée, les Dogues avaient longtemps dominé les Canaries à la Beaujoire, mais avaient été surpris par une réalisation de Mostafa Mohamed (1-0). Interrogé sur le scénario de l’exercice précédent, Genesio n’a pas souhaité évoquer une quelconque revanche et s’est concentré sur les trois points acquis ce dimanche soir.

La suite après cette publicité

« On avait eu beaucoup d’opportunité (la saison passée). Il y a eu beaucoup d’opportunités, on s’était incliné à 10 en plus. Pas de revanche particulière, il était très important de regagner puisque ça faisait trois matchs en championnat qu’on n’avait pas gagné malgré des contenus intéressants. Et puis c’était aussi important pour recoller au peloton de tête compte tenu des résultats de la journée. Donc, on l’a fait, on l’a fait, je pense encore une fois avec la manière, même si j’aurais préféré qu’on se mette à l’abri un petit peu plus tôt dans le match. Mais en tout cas, il y a des progrès, il y a un bon état d’esprit les rentrants sont encore décisifs, donc il y a beaucoup d’enseignements positifs », a expliqué l’entraîneur lillois à Ligue 1+. Avec ce succès, Lille est 6e du classement à deux points du troisième, Strasbourg.