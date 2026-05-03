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La révélation touchante de Camavinga sur Mbappé

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Sous le feu des critiques suite à l’élimination du Real Madrid en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich (6-4 score cumulé), Eduardo Camavinga a pu compter sur un soutien de poids : celui de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à Canal+, l’ancien Rennais a révélé que son capitaine en sélection était venu à son chevet pour le réconforter suite à son expulsion.

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«Si on a parlé des critiques avec Kylian (Mbappé) après l’élimination contre le Bayern ? On n’a pas forcément parlé de ça mais même lui ça l’a touché… il venait me voir le matin et il m’a fait un gros câlin. On se fait toujours des câlins, mais là, ça se voyait qu’il avait de l’empathie pour moi. Ca se voit que c’est quelque chose qui l’a touché. Quand je viens le matin à l’entraînement et qu’on me demande "ça va ?, je réponds toujours "on survit". Et là, il m’a dit "ouais, je comprends".»

Pub. le - MAJ le
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