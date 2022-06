JT Foot Mercato : le PSG navigue en eaux troubles sur le mercato

La suite après cette publicité

La révolution du Paris Saint-Germain bat son plein

Neymar n’est plus contre jouer au football loin de Paris. Dans El Pais ce mardi on peut lire que Neymar Senior, le père du Brésilien, a présenté à la direction parisienne que son fils peut quitter le club à une seule condition : toucher environ 200 millions d'euros. Cette grosse somme correspond au reste de ce que doit payer le PSG comme salaire à l’auriverde. La vedette de la Seleçao avait déjà été proposée au FC Barcelone et à la Juventus, qui n'avaient pas vraiment l'air très emballé. Peut-être que la nouvelle va les faire changer d’avis. Au poste d'entraîneur, Christophe Galtier devrait remplacer Mauricio Pochettino, sauf que l'Argentin se montrerait très gourmand. Le tacticien veut qu’on lui paye toutes les primes qu’il aurait touché s’il était resté en place avec son staff. Le clan de Pochettino estime que le PSG va remporter des trophées la saison prochaine, donc il aurait touché des primes de compétitions, soit 2 M€ en plus des 15 M€ d'indemnités de licenciement. Enfin selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan vise trois joueurs parisiens : Julian Draxler, Thilo Kehrer et Abdou Diallo.

Accord trouvé pour Frenkie de Jong à Manchester United

Si vous nous suivez depuis un bon moment, vous savez que l’arrivée d’Erik ten Hag à Manchester United a lancé le feuilleton Frenkie de Jong. Après de nombreuses péripéties, ça y est, les Red Devils touchent au but. D'après les informations de Sport, les deux clubs sont en passe de tomber d'accord sur une opération avoisinant les 80 M€, soit le montant auquel voulait se rapprocher le FC Barcelone. Pour rappel, les Culés ont tout de même déboursé 85 M€ il y a trois ans pour l'attirer. Le club anglais a bon espoir de boucler l'entièreté de ce dossier d'ici 2 jours. Ça va arriver très vite alors restez bien connectés pour ne pas rater l’officialisation.

Les officiels du jour

La pépite néerlandaise du LOSC, Sven Botman, a fait ses adieux au club. Le défenseur central de 22 ans a annoncé son départ sur Instagram et a fait savoir qu’il était très reconnaissant d’avoir défendu l’écusson des Dogues. Il va s'engager à Newcastle dans les prochains jours. Les Magpies vont débourser 40 millions d'euros pour s'offrir un joueur acheté 8 M€ par les Dogues il y a deux ans.

Fernandinho de son côté va effectuer un retour aux sources. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Manchester City, l’auriverde de 37 ans a décidé de rejoindre l'Athletico Paranaense. Il va retrouver le championnat brésilien, compétition qu’il avait quittée en 2005 pour rejoindre le Shakhtar et surtout l’Europe.

Enfin, Wahbi Khazri reste en Ligue 1. Il n'y avait pratiquement aucun suspense mais le Tunisien s'est bel et bien engagé en faveur de Montpellier. Le club héraultais a officialisé la nouvelle par le biais d'un communiqué. Il était libre de tout contrat après la fin d'une aventure de quatre ans à l'AS Saint-Étienne.