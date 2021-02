FC Barcelone : la presse espagnole rend les armes pour Neymar

La presse espagnole le sentait, elle en était même presque sûre il y a encore quelques mois. Le FC Barcelone travaillait au retour de Neymar, pour relancer une équipe en perte de vitesse et reformer le duo magique avec Lionel Messi. Mais voilà, la réalité a rattrapé les fantasmes des journaux comme Sport et Mundo Deportivo, qui enchaînaient les Unes à tour de bras sur les contacts entre le Brésilien et leur club de cœur. Le Barça est dans une immense difficulté financière et non seulement il ne peut pas faire revenir Neymar, mais il peut craindre le départ de Lionel Messi.

Dès lors, la nouvelle d'une prolongation de plus en plus probable de Neymar au Paris Saint-Germain fait beaucoup moins parler. Quelques articles laconiques exposent le rapprochement entre le club francilien et la star brésilienne pour un nouveau bail de 4 ans aux mêmes conditions salariales. Et désormais, c'est la peur de voir Messi quitter le navire pour rejoindre Neymar qui transpire des éditos de la presse pro-Barça.

Plus d'espoir mais de la crainte

« L'accord entre Ney et le club de Nasser Al-Khelaifi coïncide, curieusement, avec le feuilleton de la publication du contrat millionnaire du crack argentin, avec ses clauses onéreuses, présenté comme la bombe économique qui fait du Barça un cratère fumant », peut-on ainsi lire dans Mundo Deportivo, de la plume du directeur adjoint de la rédaction Josep M. Artells. « Messi est pressé de remporter des titres. Il ne semble pas que cela attendra », poursuit-il, s'interrogeant sur le projet du Barça et sa viabilité, à côté de celui du PSG qui garderait du crédit avec la prolongation de Neymar.

Le quotidien Sport met lui en avant la bonne gestion de Nasser Al-Khelaïfi en sécurisant l'avenir du Brésilien avant la double confrontation en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Barça. « Un coup sur la table au bon moment pour éviter les distractions extra-sportives et pour mettre un terme aux rumeurs », écrit le journal, l'un des plus réguliers à relancer les questions sur le futur du numéro 10... Vous l'aurez compris, le rêve d'un retour de Neymar a bien disparu de la presse pro-Barça, et ce bien avant la nouvelle d'une prolongation imminente au PSG, tant la situation financière dramatique du club a changé la donne.