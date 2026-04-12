Le Real Madrid compte déjà saboter un transfert du FC Barcelone

C’est une rivalité qui dépasse clairement le cadre national et qui passionne les foules partout dans le monde… FC Barcelone et Real Madrid, deux des clubs les plus suivis de la planète, représentent effectivement une des plus grosses rivalités tous sports confondus de la planète. Et souvent, les deux clubs ont des objectifs communs sur le mercato, convoitant les mêmes joueurs, à l’image de Franco Mastantuono.

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C’est encore le cas pour ce mercato à venir. Blaugranas et Merengues ont par exemple été annoncés comme de sérieux prétendants pour Nico Schlotterbeck, le défenseur du Borussia Dortmund, qui devrait finalement rester en terres allemandes cet été. Autre dossier qui passionne les médias ibériques et qui concerne les deux ogres de la Liga : celui qui mène à Víctor Muñoz, la sensation de la saison en Espagne, qui réalise une belle saison avec Osasuna. Au point où l’ailier de 22 ans a même été appelé en sélection espagnole pour la première fois lors de la dernière trêve.

Le Real Madrid va empêcher tout transfert

Et le joueur, passé par La Masia avant de terminer sa formation au Real Madrid quelques années plus tard, intéresse le FC Barcelone. Il fait partie des alternatives sérieuses à Marcus Rashford, avec une grosse partie de l’opinion publique madrilène qui préfère même que le club recrute l’Espagnol plutôt que l’Anglais. Mais comme l’indique AS, le Real Madrid n’a aucune intention de permettre un transfert de l’ailier à Barcelone.

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Les Madrilènes ont effectivement encore leur mot à dire, avec une option de rachat de 8 millions d’euros, ainsi que 50% des droits du joueur. Dans le cas où les dirigeants du Barça passeraient à l’attaque, les Merengues se positionneraient de façon à empêcher le transfert. Cela se matérialiserait sûrement par l’activation de cette option de rachat, avant de le garder dans l’effectif ou de le revendre dans la foulée. Toujours est-il que dans ce dossier, et quelle que soit la stratégie employée par le Real Madrid, c’est le joueur qui aura le dernier mot.