PSG-Reims : les compositions officielles

En clôture de la 22e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader incontesté, accueille le Stade de Reims (14e), en quête d'un succès depuis trois rencontres (match à suivre en direct commenté sur FM à 20h45). Pour ce match, Mauricio Pochettino doit encore se passer de plusieurs joueurs comme Diallo, Gueye et Hakimi, à la CAN, ou Wijnaldum, Neymar et Bernat, blessés ou en reprise.

Le technicien argentin peut néanmoins compter sur Sergio Ramos, qui fête sa première titularisation au Parc des Princes. Devant, Di Maria et Icardi accompagnent Mbappé, alors que Messi démarre lui sur le banc. En face, Oscar Garcia a lui aussi quelques absents comme Touré et Konan. La recrue star Jens Cajuste est pour la première fois alignée. Aux avant-postes, Mbuku et Ekitike tenteront de mettre à mal la défense parisienne.

Les compositions d'équipes

PSG : Navas - Kehrer, Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes - Verratti, Danilo, Paredes - Di Maria, Icardi, Mbappé

Reims : Rajkovic - Foket, Gravillon, Faes, Abdelhamid, Busi - Locko, Matusiwa, Cajuste - Mbuku, Ekitike