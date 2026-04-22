L’organisation de la CAN 2027 est sous la menace d’une délocalisation !

La CAN 2027 devait symboliser un tournant historique pour le football africain. Pour la première fois, l’épreuve phare du continent était confiée conjointement à trois nations d’Afrique de l’Est avec le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, réunis sous la bannière du projet « Pamoja », un mot swahili qui signifie « ensemble ». Lorsque la CAF avait officialisé cette candidature commune en avril 2023, l’enthousiasme était immense. Les trois pays promettaient une organisation inédite reposant sur une coopération régionale forte, avec des investissements massifs dans les infrastructures sportives, les transports et l’accueil des supporters. Le projet devait également servir de vitrine pour le développement économique et touristique de l’Afrique de l’Est, tout en démontrant la capacité de la région à organiser un événement sportif de premier plan. Sur le papier, l’ambition était claire avec des stades flambant neufs, des villes modernisées et une compétition appelée à marquer l’histoire du football africain.

La suite après cette publicité

Dans cette dynamique, chacun des trois pays s’était engagé dans un vaste chantier de modernisation. Le Kenya devait notamment construire ou rénover plusieurs grandes enceintes à Nairobi et dans d’autres villes stratégiques afin de garantir une capacité d’accueil à la hauteur d’un tournoi continental. L’Ouganda misait de son côté sur la rénovation du stade national Nelson Mandela à Kampala et sur la construction de nouvelles infrastructures destinées à répondre aux exigences les plus élevées de la CAF. La Tanzanie, quant à elle, avait lancé plusieurs projets spectaculaires avec de nouveaux stades à Arusha ou Dodoma, accompagnés d’investissements colossaux pour moderniser les installations sportives du pays. Cette mobilisation collective devait illustrer la solidarité régionale et transformer la CAN 2027 (du 19 juin au 18 juillet 2027) en véritable moteur de développement pour l’ensemble de l’Afrique de l’Est. Pendant de longs mois, les autorités des trois pays ont d’ailleurs affiché une confiance totale, multipliant les promesses et les déclarations ambitieuses pour convaincre la CAF et les partenaires que le projet avançait dans la bonne direction.

La suite après cette publicité

Le Rwanda et l’Afrique du Sud se tiennent prêts

Mais à un peu plus d’un an de la compétition, l’optimisme initial laisse progressivement place à de profondes inquiétudes. Un rapport d’inspection réalisé par la CAF après une visite sur place a mis en lumière de nombreux retards dans la construction et la rénovation des infrastructures, remettant brutalement en question la capacité des pays hôtes à respecter les délais. L’Ouganda apparaît particulièrement en difficulté puisqu’aucun des stades inspectés ne répond actuellement aux exigences de catégorie 4 de la CAF, le niveau d’homologation le plus élevé pour accueillir des rencontres internationales. Plusieurs installations présentent encore des lacunes importantes, notamment dans les zones réservées aux joueurs, aux arbitres ou aux médias. Au Kenya, la situation n’est guère plus rassurante puisque certains chantiers majeurs accusent également un retard significatif. Le stade Talanta de Nairobi, pièce centrale du projet kényan, devait initialement être livré fin 2025 mais sa livraison a déjà été repoussée à l’été 2026, alimentant les doutes sur la capacité du pays à terminer les travaux à temps. Face à ces incertitudes, la CAF étudie désormais plusieurs scénarios alternatifs pour éviter une organisation chaotique.

En coulisses, l’hypothèse d’une délocalisation complète commence sérieusement à circuler avec l’Afrique du Sud comme solution la plus crédible pour reprendre l’événement, selon les informations du Monde. Le pays dispose en effet d’infrastructures déjà prêtes grâce à l’héritage de la Coupe du Monde 2010 et pourrait organiser la compétition dans des délais beaucoup plus sûrs. Une telle décision provoquerait toutefois un véritable séisme politique et sportif en Afrique de l’Est. Selon plusieurs sources proches du dossier, relayées dans la presse, le Kenya et l’Ouganda continuent de faire pression pour conserver l’organisation en promettant d’accélérer les travaux et de tenir leurs engagements. La Tanzanie, qui apparaît aujourd’hui comme le pays le plus avancé dans ses préparatifs, verrait quant à elle d’un très mauvais œil une délocalisation provoquée par les retards de ses voisins. Une situation explosive qui place désormais la CAN 2027 sous une menace réelle et qui pourrait pousser la CAF à trancher rapidement pour éviter une nouvelle crise autour de son tournoi phare, à l’heure où le Rwanda patiente aussi dans les starting-blocks.