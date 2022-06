EdF : Didier Deschamps vole au secours d’Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Interrogé par l’émission Téléfoot ce dimanche, le sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps, a évoqué la mauvaise période que traverse son attaquant, Antoine Griezmann. Le buteur de l’Atlético de Madrid qui n’a plus marqué le moindre but depuis six rencontres avec les Bleus est également en difficulté avec son club puisqu’il a marqué son dernier but le 6 janvier dernier, en Coupe du Roi contre le CF Rayo Majadahonda, une équipe de 3ème division espagnole. Le sélectionneur tricolore a expliqué qu’il ne s’inquiétait pas spécialement pour son joueur car cela pouvait arriver à tout le monde et qu’il avait toujours confiance en lui.

« On a tous connu des périodes délicates, la tête et les jambes sont liées, des périodes moins bénéfiques où la confiance est moins là, ce n’est pas un problème de positionnement, il arrive avec un certain déficit, j’ai confiance en lui, il n’est pas au mieux de sa forme mais ça peut arriver à lui comme à d’autres », a déclaré Deschamps sur son attaquant de 31 ans. Les Bleus joueront leur quatrième et dernier match de ce rassemblement du mois de juin, lundi soir au Stade de France face à la Croatie (20h45).