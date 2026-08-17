Real Madrid : Kylian Mbappé se prend déjà un gros coup de pression après son retour !

Dimanche, c’était le dernier test du Real Madrid avant ses débuts en Liga face à l’Espanyol, samedi soir. Les Merengues n’ont pas joué en championnat ce week-end, ayant bénéficié d’un report en raison du contingent important de joueurs mondialistes dans leur effectif, et ont donc terminé leur préparation estivale avec un match amical face à Schalke 04. Un duel que les hommes de José Mourinho ont remporté haut la main (3-0), et qui marquait aussi le début de plusieurs joueurs comme Marc Cucurella, Ibrahima Konaté et Yan Diomandé, entré en deuxième période.

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C’était aussi le grand retour de Kylian Mbappé, qui n’avait pas joué jusqu’ici. Et le Bondynois a fait de sérieux dégâts. Auteur de l’ouverture du score dès les premières minutes de la partie, profitant d’une passe en retrait mal assurée pour s’en aller battre Karius en un contre un, le Bondynois a été un véritable poison. Il a notamment multiplié les appels dans le dos de la défense allemande, et on l’a senti très impliqué sur le plan défensif, avec des efforts assez importants à la récupération du ballon. Il a ensuite été remplacé à la mi-temps par Mourinho.

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Les médias attendent des titres

Il n’aura fallu que 45 minutes pour que l’Espagne s’enflamme. Mais surtout, pour qu’elle rappelle à Mbappé que cette année, il faut des titres. « Le chef, c’est toujours Mbappé », titre par exemple le journal AS, dans un article particulièrement élogieux. « Mbappé c’est le vrai chef, sur le terrain, de ce projet construit pour retrouver le chemin des titres », peut-on par exemple y lire. Dans un autre article, le média explique qu’il a clairement été le meilleur joueur de la première période. « Si Kylian veut prétendre au titre de légende du Real Madrid, une grande partie de cette conquête se fera d’ici au mois de juin. Et il a tout en sa faveur, puisque le club l’a entouré des meilleurs acolytes possibles, et le meilleur de tous, Mourinho. La troisième doit être la bonne », indique Marca.

Son de cloche partagé chez la Cadena SER, où le célèbre éditorialiste Tomas Roncero s’attend aussi à voir Mbappé soulever un titre majeur au bout de cette troisième saison à Madrid. « Je pense que la troisième sera la bonne. Au niveau des stats, Mbappé est unique, mais il lui manque des titres. Je pense que ça sera pour cette année », a-t-il indiqué. 45 premières minutes qui ont donc ravi l’opinion publique madrilène, mais qui vont aussi servir de rappel à Kylian Mbappé qu’il n’a plus le droit à l’erreur cette saison. Il devra, enfin, réussir à rapporter des titres majeurs à son club.