OGCN-OM : l'énorme coup de gueule de l'OM

L’Olympique de Marseille et l’OGC Nice vont bientôt être fixés. Ce mercredi 8 septembre, la commission de discipline de la LFP va se réunir et va enfin annoncer les sanctions prises suite à l’arrêt du match entre les deux clubs. Ces dernières semaines, les deux entités se sont démenées médiatiquement pour faire valoir leurs arguments. Mais à Marseille, l’annonce par la presse d’un possible match gelé décidé, avec aucun point distribué a fait réagir. Interrogé par RMC Sport, le directeur de la communication du club phocéen, Jacques Cardoze, n’a pas hésité à pousser un coup de gueule pour demander à ce que cette solution ne soit pas celle choisie par la LFP.

« L’OM ne peut que demander les 3 points, d’abord parce que c’est la jurisprudence, ensuite parce que si la sanction sportive est équivalente aux deux clubs, cela signifierait que le casseur et la victime sont placés sur le même plan. Cette décision ferait courir un risque considérable à tous les joueurs de Ligue 1. Cela reviendrait à dire que le supporter qui frappe Payet ne pénalise pas plus son club que celui du joueur victime ? Ce serait une prime à l’envahissement de terrain et aux débordements ».

L’OM enrage

Un argument qui s’entend parfaitement, même si les Niçois ne cessent d’affirmer que si la situation a dégénéré avec les supporters, c’est en grande partie à cause des provocations de certains Olympiens tels qu’Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi. Un argument inaudible pour Cardoze.

« Demain des supporters pourront venir frapper des joueurs sur un terrain dans l’espoir de rejouer un match ou d’obtenir match perdu pour les deux équipes ! Personne ne doit courir ce risque. Ça ne peut pas être un exemple pour la société. Ce serait une prime à la violence ». Reste maintenant à savoir si les fuites dans la presse seront confirmées ou non lors du verdict attendu ce soir.