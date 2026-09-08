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Ligue des Champions

Barça : Lamine Yamal prend exemple sur le PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone Feyenoord

En conférence de presse ce mardi, Lamine Yamal (19 ans) a évoqué la Ligue des Champions, mais aussi son rôle au Barça où il est un leader. Un journaliste lui a d’ailleurs demandé s’il juge nécessaire de participer au pressing après la perte du ballon. Ce, malgré son statut d’attaquant star.

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«Il suffit de regarder les équipes qui ont remporté des titres récemment, comme le PSG. Au PSG, tout le monde presse. Nous essayons tous de presser au Barça. Si vous ne courez pas, toutes les équipes vous battront. Pour l’équipe, si nous voulons gagner, nous devons courir. Si vous ne courez pas, vous perdrez.» Le PSG semble inspirer les Catalans.

Pub. le - MAJ le
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