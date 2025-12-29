CAN 2025, Maroc : le grand retour marquant d’Achraf Hakimi

Ce lundi, il y avait deux événements en un du côté du Maroc. Les Lions de l’Atlas jouaient la première place de leur groupe face à la Zambie. Et cette rencontre était l’occasion pour Walid Regragui de relancer dans la compétition un certain Achraf Hakimi. Plus de cinq semaines après sa grave entorse, le latéral droit marocain, fraîchement nommé Ballon d’Or africain, était donc apte à refouler les pelouses en match officiel. Pour ce match sous tension, tant les Marocains ont été critiqués par leur public après le nul face au Mali (1-1), Walid Regragui décidait de ne pas le lancer dans le grand bain.

Remplaçant au coup d’envoi, le joueur du PSG a pu profiter du spectacle depuis le banc, voyant son équipe dérouler un football offensif alléchant. À la mi-temps, les Lions de l’Atlas menaient déjà 2-0 grâce à des réalisations d’Ayoub El Kaabi et de Brahim Díaz. Et au retour des vestiaires, El Kaabi s’était offert un nouveau bijou d’un ciseau retourné, encore un. 3-0, l’occasion était donc belle pour Walid Regragui de relancer Hakimi dans une ambiance sensationnelle. Dès son apparition sur l’écran géant du stade Moulay Abdellah, le stade s’est embrasé.

Hakimi retrouve les terrains !

Tout sourire, Hakimi rentrait sur le terrain sous une acclamation digne des plus grands. Et il récupérait par la même occasion son brassard de capitaine. Un symbole. Sur son couloir droit, dans un match assez ouvert, il essayait à quelques reprises de prendre son couloir, avec une certaine crainte tout de même dans ses foulées. Le stade tremblait au moment où il s’écroulait après un vilain tacle d’un joueur zambien. Finalement, plus de peur que de mal pour lui puisqu’il se relevait quelques secondes plus tard. Défensivement, il n’a pas été trop exposé dans ce match malgré une possession zambienne en fin de rencontre. Dans le secteur offensif, il aurait pu terminer avec un but sans un sauvetage in extremis du gardien zambien par deux fois (81e, 82e).

Qu’importe, l’essentiel était ailleurs ce soir. Son entrée a aussi soulagé un vestiaire qui avait besoin de sa star. « Nous avons pu répartir les minutes et effectuer des changements assez tôt. Nous avons aussi protégé Achraf (Hakimi). Mon rôle est de préserver les joueurs pour qu’ils montent en puissance. À moi de faire les bons choix et de bien gérer », expliquait Regragui en conférence de presse, alors qu’Eliesse Ben Seghir se réjouissait aussi de son retour en zone mixte. « On est tous très contents. On est une famille. Quand il s’est blessé, ça nous a fait mal, surtout un joueur comme Achraf qui donne de la joie de vivre. Il attendait ça depuis longtemps, il a travaillé dur et j’espère qu’il sera prêt pour les matches qui arrivent », expliquait-il. De son côté, pour son retour, Hakimi s’est contenté d’un sobre « ce sentiment m’avait manqué » sur les réseaux sociaux. Mais il est clair que son retour devrait donner encore plus de certitudes à une équipe marocaine qui monte en puissance.