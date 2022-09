Monaco : la joie de Guillermo Maripan, buteur face à l'OL

Auteur du but du break face à l'Olympique Lyonnais (2-1) pour sa 100e apparition en Ligue 1, le défenseur central Guillermo Maripan a participé à la victoire acquise par l'AS Monaco à domicile. L'international chilien, au micro de Prime Video quelques instants après le coup de sifflet final, a exprimé sa joie après les trois points et son troisième but personnel cette saison.

«C'était une rencontre très compliquée, mais on a bien joué. On savait comment les mettre en danger, quels étaient nos points forts et on est content d'avoir gagné ce match à la maison. On travaille beaucoup sur les coups de pied arrêtés depuis la présaison, on travaille sur les coups francs, les corners. On a passé une bonne semaine, on espère en passer d'autres comme celle-ci.»