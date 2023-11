Serie A : Monza s’offre Hellas Vérone

Il y avait de la Serie A en ce début de dimanche après-midi avec Monza qui se déplaçait sur la pelouse d’Hellas Vérone pour le compte de la 11e journée. Un match important surtout pour les locaux qui pointaient à une inquiétante 17e place du classement avec le coup d’envoi. Et face à la surprenante équipe de Monza, Hellas Vérone a confirmé son mauvais début de saison.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Monza 16 11 2 4 4 3 12 10 18 Hellas 8 11 -8 2 2 7 7 15

Dans cette rencontre, Monza a rapidement pris le dessus grâce au doublé de Colombo et au but de Caldirola. La réduction de l’écart signé Folorunsho n’a strictement rien changé (3-1). Monza s’impose dans cette rencontre et conforte son bon début de saison puisqu’il monte à la 8e place du classement. Hellas Vérone de son coté inquiète toujours.