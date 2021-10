Équipe de France : avoir les deux frères Hernandez, ça change quoi ?

La suite après cette publicité

Pour la première fois depuis qu’il dirige l’équipe de France, Didier Deschamps aura deux frères sous ses ordres : Lucas (25 ans) et Théo (23 ans) Hernandez. Le premier évolue chez les Bleus depuis 2018 et a même été champion du monde en Russie, tandis que le second découvre à peine la sélection nationale.

Si la présence d’une fratrie chez les Bleus est un bon sujet pour les médias, les Hernandez ne se distinguent pas uniquement parce qu’ils portent le même nom. L’aîné est un des leaders de la défense du Bayern Munich et le cadet a complètement explosé depuis qu’il joue à l’AC Milan. Et face à la Finlande, en septembre dernier, Théo a su profiter de l’hécatombe ayant touché le poste de latéral gauche (dont l’absence de son frère Lucas) et la rotation avec Lucas Digne pour marquer des points.

Dès lors, une question se pose : avec la présence de Théo en bleu, son frère Lucas va-t-il devoir batailler avec son propre frère et Lucas Digne pour une place à gauche ou va-t-il coulisser dans l’axe ? Interrogé en conférence de presse, Didier Deschamps n’a pas cherché à les mettre en concurrence frontale. Mieux, le sélectionneur a même avoué que les deux Hernandez pourraient jouer ensemble.

Lucas replacé dans l'axe ?

« Je n’ai pas vécu cette situation. Ça n’arrive pas souvent, encore moins au niveau international. Ils ont cette relation parentale, mais j’ai affaire à deux joueurs. Lucas a la capacité à jouer dans l’axe et sur le côté. Théo c’est carrément un latéral. Qu’ils puissent être amenés à jouer ensemble, oui. Mais ce n’est pas l’un qui va pousser l’autre. Même si Lucas a été très bon avec nous en tant que latéral, il a une formation de central, une position qu’il occupe beaucoup plus avec son club le Bayern Munich. »

En théorie, le côté gauche de l’arrière-garde française pourrait donc être squatté par les frangins Hernandez. Conséquence : si Lucas glisse dans l’axe, c’est un certain Presnel Kimpembe qui pourrait en faire les frais. Pas vraiment en vue depuis le début de la saison, le joueur du PSG n’a, en tout cas, rien d’un titulaire indiscutable. Du changement est-il donc à venir face à la Belgique ? « Non, je n’ai pas dit ça. Ça ne l’empêche pas d’être un bon latéral. Si on compare l’aspect défensif entre les deux (Lucas et son frère), et entre deux joueurs et pas deux frères, ce n’est pas le même profil », a expliqué un DD qui a confirmé avoir une équipe en tête pour jeudi prochain, sans vouloir en dire davantage.