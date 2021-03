Covid-19 : la Lazio Rome a été sanctionnée !

Ce vendredi 26 mars était un jour très attendu par la Lazio Rome. C'est en effet aujourd'hui que s'ouvrait le procès contre le club romain, qui est visé par une enquête menée par la FIGC car il est suspecté d'avoir violé le protocole lié à la covid-19. En effet, certains éléments, à l'image de Ciro Immobile, ont été testés positifs par l'UEFA alors que le laboratoire auquel la Lazio a fait appel quelques jours plus tard a indiqué que les tests étaient négatifs. Au coeur du scandale et dans la ligne de mire de la FIGC, l'écurie italienne, qui n'a pas signalé le fait que les tests soient positifs ni mis de quarantaine en place; allait être fixée ce vendredi.

Et le verdict est tombé ! Sky Italia dévoile ainsi que le tribunal fédéral national a décidé de ne pas ôter de points à la Lazio Rome (7e, 49 points). En revanche, le président a été sanctionné de sept mois de suspension. Les médecins du club, Ivo Pulcini et Fabio Rodia, ont, eux, écopé de douze mois de suspension. A cela, il faut ajouter une amende de 150 000 euros. Un verdict clément puisque le procureur de la FIGC avait demandé 13 mois de suspension pour le président et 16 pour les médecins.