OM : Samia Ghali allume JHE

L'Olympique de Marseille, à la veille d'évoluer contre Nice dans un match en retard de la première partie de saison de Ligue 1, est en proie à une belle crise. En cause ? La volonté du président, Jacques-Henri Eyraud, et du head of business du club, Hugues Ouvrard, de s'en prendre aux supporters. Toutefois, les deux hommes ont trouvé à qui parler puisque tous les bords politiques de la ville et de la région ont réagi et ont choisi leur camp : celui des supporters. C'est le cas de Samia Ghali, qui s'en prend violemment à JHE.

« On ne laissera jamais faire Jacques-Henri Eyraud. Il ne fera pas ce qu’il voudra à Marseille. C’est une réalité. Qu’il essaye déjà d’avoir des résultats sportifs. Je pense qu’il agite un chiffon rouge pour faire oublier les résultats de l’OM. Qu’il s’occupe d’abord du foot, du sport, c’est ça sa vocation première. Le sport à Marseille, c’est une religion. C’est ce qui fait la cohésion de cette ville. Il ne va pas nous enlever ça. Il est en train de toucher à quelque chose qui est sacré. On ne le laissera pas faire. Il est en train de franchir la ligne jaune. À lui de décider de quel camp il est. S’il considère qu’il va jouer contre les Marseillais, alors il se trompe. Les Marseillais seront unis », a déclaré la maire adjointe de Marseille sur RMC.