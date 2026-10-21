Ligue des Champions : lourde et cruelle défaite pour Lens à Bruges, le Real Madrid écrase Leipzig avant le Clasico

Une victoire contre le Slavia Prague (3-2) puis une défaite face au Sporting Portugal (2-0). Début de campagne européenne mitigé pour le RC Lens donc, qui disputait sa troisième rencontre de la saison dans la plus prestigieuse des compétitions sur la pelouse du Club Bruges. En terres belges, Yannick Cahuzac faisait légèrement tourner, et Kyllian Antonio et Florian Thauvin démarraient par exemple sur le banc. Kadile, Hazard et Ivanovic composaient ainsi le secteur offensif sang-et-or, alors qu’en face, il y avait du très lourd, comme la sensation Nicolo Tresoldi et la pépite de La Masia Jan Virgili. Au final, les Artésiens ont chuté (3-0). Les Lensois démarraient avec des velléités offensives claires. Après une première frappe d’Hazard bien sortie par Sommer, Ivanovic trouvait le poteau d’un superbe enroulé (13e). La formation de Ligue 1 était plutôt bien dans le match, et ce manque de rythme l’arrangeait plutôt bien, alors que le match allait même être interrompu en raison de fumigènes. Les Belges prenaient peu à peu le contrôle du ballon, mais c’est bien Lens qui s’offrait les meilleures situations, avec un sauvetage de Mechele sur sa ligne (41e), et une superbe parade de Sommer sur Kadile (43e).

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Des occasions qu’ils allaient regretter… Juste avant la pause, sur corner, Risser sortait une belle parade sur Tresoldi… Mais le ballon allait rester devant la ligne, et Vanaken n’avait plus qu’à l’expédier au fond (1-0, 45e+3). Une ouverture du score cruelle juste avant la pause pour des Sang-et-Or qui étaient loin d’être ridicules. Pas abattus, ils repartaient à l’attaque en deuxième période, avec une parade de Sommer sur Udol notamment (48e). Mais une fois encore, Bruges allait être clinique. Laissé seul au deuxième poteau, Seys reprenait un centre de Forbs. Risser repoussait, mais le ballon revenait sur le Belge qui, sur sa deuxième tentative, l’envoyait bien au fond des cages (2-0, 50e). Scénario vraiment malheureux pour les Lensois, qui repartaient à l’assaut… Avant d’en encaisser un autre. Sur une transition rapide des Belges, Forbs était trouvé aux abords de la surface. Il fixait la défense, puis crucifiait Risser (3-0, 72e). Leçon de réalisme de la part des Belges, désormais onzièmes au classement, alors que Lens chute jusqu’à la 27e place.

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Le Real Madrid en forme avant le Clasico

Avec ce Clasico de dimanche qui pointe le bout de son nez, le Real Madrid accueillait Leipzig au Bernabéu. José Mourinho alignait un milieu de terrain inédit, avec Camavinga et Bernardo Silva dans le double-pivot, avec Valverde en latéral. Vinicius Jr, suspendu en Liga, retrouvait sa place à gauche, renvoyant Diomandé sur le banc. Le club de la capitale espagnole s’est imposé 4-1. Les Merengues ont eu du mal à entrer dans le match, et le public s’impatientait, avec des sifflets réguliers contre Vinicius Jr. Il y avait assez peu d’occasions d’un côté comme de l’autre, alors que Courtois sauvait les siens avec un arrêt décisif sur Rômulo (28e), et Vandervoordt en faisait de même sur Vinicius Jr (29e). Courtois en sortait une nouvelle sur Nkunku (40e), alors que Leipzig était de plus en plus à l’aise sur la pelouse. Mais comme souvent, le Real Madrid parvenait à marquer, même dans un temps faible. Après une belle action collective, Valverde centrait pour Arda Güler, qui butait sur Vandevoordt. Mais le ballon rebondissait mal sur le gardien, et Bernardo Silva, en renard, poussait le cuir au fond (1-0, 43e).

Derrière, Vinicius Jr n’était pas loin de signer le 2-0, alors que cette ouverture du score avait un peu rassuré et calmé un Bernabéu clairement mécontent de la prestation de son équipe. Au retour des vestiaires, les troupes de José Mourinho repartaient à l’attaque et Vandevoordt en sortait une belle sur Valverde (47e). Le deuxième n’allait pas tarder. Sur un centre de Bellingham au deuxième poteau, Mbappé remettait de la tête devant le but. Arda Güler surgissait pour le pousser au fond et faire le break (2-0, 51e). On sentait que Mourinho et les joueurs madrilènes pensaient à ce choc face au Barça, et ils se contentaient de gérer leur avance, alors que le Special One reposait quelques joueurs. Les Allemands n’étaient plus vraiment dangereux et les Madrilènes en ajoutaient un au compteur, œuvre de Kylian Mbappé. Le Bondynois, depuis l’entrée de la surface, décochait une frappe parfaite lucarne opposée (3-1, 83e). Gomis réduisait l’écart à la 85e, alors que Diomandé s’invitait aussi à la fête, marquant contre son ancien club. L’Ivoirien a catapulté une reprise de volée sous la barre. Véritable golazo (4-1, 87e). Le Real Madrid s’offre donc un 3/3 pour son début de campagne de Ligue des Champions.

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Dans les autres rencontres de la soirée, on avait l’Inter qui, après avoir perdu face à Bruges 4-3 lors de la deuxième journée, voulait se refaire face au Shakhtar. Et les Milanais ont enfin gagné en Europe cette saison, avec un succès 1-0, grâce à une réalisation de Carlos Augusto à un quart d’heure de la fin de la partie. Aston Villa accueillait la sensation Viking, qui avait accroché le Bayern Munich, 3-3 lors de la journée précédente. Mais les hommes d’Unai Emery n’ont pas été pris au dépourvu, et ont facilement disposé des Norvégiens (3-1). Barkley, Buendia, Heggheim (contre son camp) ont permis au club de Birmingham de prendre les trois points et de se positionner en tête du classement de la Ligue des Champions. Le Betis, qui avait lancé sa saison avec un joli 2/2, accueillait Feyenoord en terres andalouses et poursuit son parcours parfait avec une victoire 1-0 à la maison contre Feyenoord. Isco a marqué le seul but de la rencontre, sur penalty. Le Sporting, qui avait pourtant ouvert le score, s’incline pour l’instant 3-2 à la maison contre les Autrichiens de LASK, à deux minutes de la fin.

Les notes du match Bayern Munich - Arsenal seront disponibles sur le site dans quelques minutes.

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Les résultats de la soirée

Aston Villa 3 - 1 Viking

Betis 1 - 0 Feyenoord

Club Bruges 3 - 0 RC Lens

Inter 1 - 0 Shakhtar

Real Madrid 4 - 1 RB LEipzig

Sporting CP 2 - 3 LASK (non terminé)