Steeve Kango, la nouvelle pépite de l’OL sortie de nulle part, a bluffé tout le monde

Le problème de Paulo Fonseca peut faire le bonheur d’un autre cette saison à l’Olympique Lyonnais. Confronté à une vague de blessure tout en ayant un effectif peu profond, le coach des Gones n’avait pas eu le choix que de nous réserver une petite surprise au coup d’envoi du huitième de finale aller de Ligue Europa face au Celta de Vigo (1-1) : la titularisation du jeune Steeve Kango au poste de piston droit. À 19 ans, le natif de Vaulx-en-Velin arrivé à l’académie de l’OL en 2021 a reçu un drôle de cadeau pour ses premières minutes avec les pros, lui qui devait jusqu’ici se contenter des 14 matches disputés avec l’équipe réserve des Gones en U19. Une opportunité qu’il a su saisir.

Auteur d’un match solide face à Oscar Mingueza dans son couloir, Kango aurait même pu s’offrir le luxe de marquer si le poteau de Radu n’avait pas contrarié sa frappe à un quart d’heure de la fin du match. Une entrée en matière réussie et saluée dans les médias. « Kango avec culot. Ce n’était pas un cadeau pour lui d’effectuer ses grands débuts en pro lors d’un 8e de finale européen à l’extérieur. Mais il est entré dans ce match avec de la fougue, qui l’a fait commettre une faute dès son premier duel, mais aussi des idées. Il n’a pas hésité à se projeter dans son couloir et a adressé plusieurs centres, même si tous ne sont pas arrivés où il fallait. Une frappe sur le poteau (73e) qui aurait pu offrir l’égalisation à 1-1 », a écrit Le Progrès qui lui a donné un 6/10, la deuxième meilleure note des joueurs de l’OL.

«Je vais vous dire la vérité, je n’ai senti aucune pression.»

De son côté, L’Équipe lui a carrément donné la meilleure note des 22 acteurs de la rencontre avec un 7/10. « Titulaire surprise pour son premier match en professionnel, le jeune piston droit de 19 ans ne s’est pas dégonflé et a été l’un des meilleurs joueurs sur la pelouse. Solide physiquement et spontané, il a plusieurs fois débordé son vis-à-vis pour centrer devant le but (10e, 29e) et a envoyé une frappe superbe sur le poteau (73e) », peut-on lire dans les colonnes du quotidien sportif. Une prestation qu’a également appréciée Paulo Fonseca. « Ça a été un des meilleurs joueurs de l’équipe, il a montré beaucoup de caractère. C’est d’ailleurs une des choses qui m’a décidé à le titulariser : il n’a peur de rien. Il est jeune mais agressif, solide. ce n’était pas facile, il y avait beaucoup de pression, et il fait preuve de beaucoup de personnalité », a confié le Portugais. Une forte personnalité que les médias ont pu constater en interrogeant le principal intéressé en zone mixte.

« Il faut montrer dès le début que même si je suis un jeune et que j’ai zéro match en professionnel, je ne suis pas là pour rigoler. Si je suis là, c’est que je le mérite », a déclaré un Kango sûr de lui, mais aussi très fier d’avoir pu faire ses grands débuts avec les pros de l’OL. « Franchement, c’est une énorme fierté de faire ma première titularisation avec mon club de cœur. Surtout dans un beau stade, en coupe d’Europe, en huitièmes de finale. J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour aider au mieux l’équipe. (…) Le coach m’a parlé, il m’a mis en confiance. Et s’il m’a mis titulaire, c’est qu’il sait que j’en suis capable. Franchement, je suis satisfait de ma première. Avec l’absence de Hateboer, Kamara et Ainsley (Maitland-Niles), je me suis dit que c’était possible. De toute façon, on joue au football pour ça. Ce sont des matches comme ça qu’il faut jouer. Ce sont des matches qui font rêver. C’est une bonne pression de jouer des matches comme ça. (…) Je vais vous dire la vérité, je n’ai senti aucune pression. Je suis rentré, je me suis dit : c’est un match de fou, je dois prendre du plaisir et je dois aller aider l’équipe. À l’entrée des joueurs, c’est sûr que c’est impressionnant. Mais après, directement, quand le match commence, tu es obligé d’être concentré pour faire une bonne prestation », a-t-il confié, avant d’évoquer le poteau qui l’a privé de son tout premier but. « Franchement c’est dommage, je m’attendais au but. J’étais prêt à glisser sur les genoux, mais ce sera pour la prochaine fois ! » Le rendez-vous est pris.