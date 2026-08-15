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Arsenal et Liverpool vont s’affronter devant un tribunal pour un prodige de 16 ans

Par Sasha Nahon
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

La bataille entre Arsenal et Liverpool pour Vincent Joseph va désormais se poursuivre sur le terrain juridique. Selon le Daily Mail, l’attaquant de 16 ans a décidé de quitter les Reds malgré une proposition de bourse d’études et s’est engagé avec Arsenal, alors qu’il était également convoité par Manchester United, Chelsea, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Liverpool et Arsenal ont ensuite tenté de négocier le montant de l’indemnité de formation, sans parvenir à trouver un accord.

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L’affaire devrait donc être tranchée par le Professional Football Compensation Committee (PFCC), qui devra déterminer combien Arsenal devra verser à Liverpool. Les montants peuvent devenir importants pour les plus grands espoirs : dans un autre dossier récent, Liverpool avait été condamné à payer 2,8 millions de livres à Chelsea pour Rio Ngumoha, une somme susceptible d’atteindre 4 millions avec les bonus.

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