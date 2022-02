Barça : Dani Alves ne jouera pas l'Europa League

Le FC Barcelone ne pouvait inscrire que trois de ses quatre recrues hivernales pour la Ligue Europa. Et c'est finalement Dani Alves (38 ans) qui a été écarté, croit savoir As. Le latéral droit brésilien a compris la décision de Xavi et son staff, annoncée ce mercredi midi.

Ces derniers ont privilégié le secteur offensif. Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Émerick Aubameyang pourront eux bel et bien jouer l'Europe avec les Blaugranas, avec un premier rendez-vous corsé, contre Naples (16e de finale).