Newcastle refuse une offre XXL pour Sandro Tonali

Alors que la Coupe du Monde 2026 oblige les clubs à temporiser un peu sur le marché des transferts, certains clubs, surtout en Angleterre, se montrent très actifs. Et encore plus quand ça concerne un joueur italien, qui ne dispute pas le Mondial. Du côté de Newcastle depuis plus de trois ans maintenant, Sandro Tonali semble être la priorité de Roberto De Zerbi à Tottenham.

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Le coach italien, qui a sauvé in extremis le club de la relégation, veut recruter le milieu italien. Selon Sky Sport, une offre de 92 millions d’euros a été dégainée par les Spurs pour s’attacher les services du milieu de 26 ans. Une offre refusée. Sous contrat jusqu’en 2029, les Magpies ne seraient prêts à le vendre que pour une somme considérable, supérieure à 100 millions. Pour rappel, les Magpies ont déjà vendu Anthony Gordon cet été à Barcelone.