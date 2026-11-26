La greffe entre Lucas Chevalier et le Paris Saint-Germain n’a jamais pris. Recruté durant l’été 2025 pour remplacer Gianluigi Donnarumma en échange de 40 M€, le Lillois avait laissé entrevoir de belles promesses en se montrant décisif dès son premier match officiel, lors de la Supercoupe d’Europe remportée aux tirs au but contre Tottenham. Malheureusement pour le natif de Calais, la roue a vite tourné. Entre des prestations très moyennes et son affaire extrasportive (son like supposé sur une publication d’extrême droite), Chevalier a fini par être entraîné dans une spirale négative, avant de perdre son statut de titulaire en novembre-décembre 2025.

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Devenu héros du PSG en réalisant une séance de tirs au but sensationnelle contre Flamengo, Matvey Safonov a su chiper la place de gardien numéro 1 à l’international français. Une situation qui a fini par porter préjudice à sa carrière. Remplaçant de luxe à Paris, Chevalier a vu sa place au sein de l’équipe de France lui échapper. Privé de la Coupe du Monde 2026 au profit de Robin Risser, le Parisien a tout perdu en quelques mois. Et ce n’était pas terminé.

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Chevalier veut retrouver du temps de jeu

L’été dernier, Paris était à deux doigts d’enrôler le gardien japonais Zion Suzuki, avant que ce dernier ne choisisse en final de signer à Aston Villa. Un épisode qui a permis à Chevalier de rester dans la capitale, mais qui en disait long sur la confiance accordée par Luis Enrique et ses dirigeants. Sous contrat jusqu’en 2030, Chevalier a longtemps démenti toute velléité de départ, prêt à se battre pour regagner sa place. Mais aujourd’hui, après avoir constaté que rien n’avait changé, il semble avoir fini par accepter qu’il devait penser à son évolution. Et selon L’Équipe, le joueur est désormais prêt à plier bagage dès le mercato hivernal.

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Le quotidien explique que Chevalier ne cache plus auprès de ses proches qu’il veut retrouver du temps de jeu. Le joueur a fait savoir qu’il souhaitait rejouer au plus vite dans un autre club. Actuellement, le PSG et Chevalier seraient ouverts à un prêt ou à un transfert. Cependant, deux facteurs peuvent freiner les désirs de Chevalier. Le premier, c’est le marché des gardiens qui bouge très rarement chez les grands d’Europe. Aujourd’hui, les soucis du Bayern Munich avec Manuel Neuer pourraient offrir une option au Français. Enfin, le deuxième point important réside dans la capacité du PSG à se retourner. En clair, pas de départ si Paris ne peut pas trouver de remplaçant.