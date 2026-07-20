Rudi Garcia veut déjà retrouver un club

C’est déjà terminé entre Rudi Garcia et la Belgique. Moins d’un an et demi après son arrivée à la tête des Diables Rouges, le technicien français de 62 ans a rendu son tablier. Et dans son message d’adieu à la sélection belge, l’ancien coach de l’OM et de l’OL a fait savoir qu’il était prêt à reprendre une équipe.

La suite après cette publicité

«Après échanges avec la Fédération belge, nous avons décidé de ne pas prolonger l’excellent parcours de ces 18 derniers mois. Je laisse la Belgique en Ligue A de la Nations League, et dans les 8 meilleures équipes du monde. Seule l’Espagne, nouveau champion du monde, à qui nous sommes les seuls à avoir marqué un but en 8 matchs, ne nous a pas permis d’aller encore plus loin dans la plus prestigieuse des compétitions. Je tenais à remercier mon formidable groupe de joueurs, le directeur sportif Vincent Mannaert, ainsi que les fans qui nous ont soutenus tout au long de ce Mondial, et ce même en pleine nuit en Europe. Je suis prêt à nouveau, désormais, pour de nouvelles ambitions en sélection ou en club. Je souhaite bon vent à la Belgique pour continuer le changement de génération que j’ai pris plaisir à initier», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.