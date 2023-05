PSG : Jérôme Rothen ne valide pas la piste Bernardo Silva

La suite après cette publicité

Sur le plateau de Rothen s’enflamme, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est exprimé sur l’intérêt annoncé du club de la capitale pour Bernardo Silva, actuellement sous les couleurs de Manchester City, qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Un choix, selon lui, motivé par des enjeux d’image et non pas sportifs. «Les choix ne sont pas faits par les bonnes personnes», a tout d’abord regretté Rothen avant d’argumenter.

«Le président ou l’Emir n’est pas censé s’occuper de la construction d’une équipe. C’est juste l’image de marque. Ils ont envie de se faire kiffer. C’est leur argent. Ils décident de prendre des noms. Ils veulent Bernardo Silva, d’autant plus avec le match qu’il a fait hier (mercredi). Ce n’est pas un problème d’argent pour eux. Ils ne veulent pas Bernardo Silva pour la construction collective. Bernardo Silva ferait une connerie s’il vient juste pour des raisons financières et de cadre de vie. Il y a aussi l’ambiance et la structure d’une équipe. Je suis persuadé que ce sera validé parce que c’est une star. Le nom suffit pour eux, ça fait briller la marque PSG.» Le message est passé !

