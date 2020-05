Barça, coronavirus : les tests de dépistage ont débuté

Près de deux mois après, les joueurs du FC Barcelone ont fait leur retour à la Ciutat Esportiva Joan Gamper, centre d'entraînement du club blaugrana. Attendus par de nombreux journalistes amassés devant l'entrée du centre, une partie de l'effectif catalan est arrivée ce mercredi matin pour débuter les tests de dépistage au coronavirus. Mundo Deportivo a cité les noms de Messi, Suárez, Sergi Roberto, Rakitic, Lenglet, ter Stegen, de Jong, Semedo, Arthur et Braithwaite.

Dans une vidéo publiée par le quotidien espagnol, on y voit les joueurs arriver les uns après les autres. La plupart sont apparus avec un masque et des gants au volant de leur véhicule. Les tests devraient se tenir aujourd'hui et ce jeudi, avant de reprendre l'entraînement individuel à partir du 10 ou du 11 mai. Le processus de retour du football en Espagne est en marche, même si aucune date n'a encore été définie pour la reprise de la Liga.