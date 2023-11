FC Barcelone : Robert Lewandowski a déjà deux belles portes de sortie

Le grand attaquant. Une perle rare et difficile à trouver pour de nombreux clubs de football. En 2022, le FC Barcelone a tout fait pour que Robert Lewandowski enfile ce costume. Malgré des moyens limités, les pensionnaires du Camp Nou ont poussé pour le déloger du Bayern Munich. Après un long bras de fer avec son ancien club, le Polonais a eu gain de cause. Il a pu rejoindre la Catalogne et relever un nouveau challenge excitant.

L’an dernier, pour sa première saison au sein du Barça, l’ancien du BVB a terminé avec un bilan plutôt positif. En effet, il a conclu son premier exercice avec 33 buts et 8 passes décisives en 46 apparitions toutes compétitions confondues. Il a aussi rempli son armoire à trophées avec une Liga. Cette saison, pour sa deuxième année en Espagne, Lewy était encore plus attendu au tournant. Pour le moment, il en est à 6 buts et 4 assists en 12 apparitions.

Deux championnats draguent Lewy

Pourtant, malgré ses belles statistiques et son leadership, le Polonais fait parler de lui. Depuis plusieurs semaines, son avenir est au centre des débats. Ce, malgré le fait qu’il répète régulièrement que son souhait est d’aller au bout de son bail avec les Culés. Celui-ci s’achève en 2026. Mais la presse catalane a expliqué que son âge pourrait poser problème et pousser les Blaugranas à chercher un n°9 plus jeune. Julian Alvarez (Man City) plaît d’ailleurs aux dirigeants.

En cas de départ, Lewy a déjà deux belles portes de sortie. C’est ce qu’annonce Sport. La publication explique que l’Arabie saoudite, déjà présente cet été puisque Abha Club avait offert 150 millions d’euros, rêve encore et toujours de l’enrôler cet hiver. La MLS est aussi très attentive. Plusieurs franchises se seraient déjà manifestées auprès du joueur. Une destination qui a les faveurs du principal intéressé. Il reste à savoir quand Lewandowski voudra y aller et si le Barça ouvrira la porte.