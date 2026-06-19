OL : Steeve Kango va signer son premier contrat professionnel

Steeve Kango va signer son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais. En effet, nous sommes en mesure de vous affirmer que le joueur de 19 ans va s’engager 3 ans avec son club formateur malgré d’autres intérêts concrets dont celui d’Hoffenheim.

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Une belle récompense pour celui qui avait été titularisé à droite de la défense sur la pelouse du Celta Vigo, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa (1-1) et qui n’avait pas manqué d’impressionner. Auteur de quelques apparitions en Ligue 1 (77 minutes de jeu en 4 matches), Kango a finalement convaincu le staff rhodanien.