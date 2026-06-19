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Ligue 1

OL : Steeve Kango va signer son premier contrat professionnel

Par Josué Cassé
Steeve Kango avec l'OL @Maxppp

Steeve Kango va signer son premier contrat professionnel avec l’Olympique Lyonnais. En effet, nous sommes en mesure de vous affirmer que le joueur de 19 ans va s’engager 3 ans avec son club formateur malgré d’autres intérêts concrets dont celui d’Hoffenheim.

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Une belle récompense pour celui qui avait été titularisé à droite de la défense sur la pelouse du Celta Vigo, en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa (1-1) et qui n’avait pas manqué d’impressionner. Auteur de quelques apparitions en Ligue 1 (77 minutes de jeu en 4 matches), Kango a finalement convaincu le staff rhodanien.

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