MU : Jamie Carragher se plaint du recrutement de Cristiano Ronaldo

Les grands joueurs feront toujours parler et débattre et l'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo n'échappe pas à la règle. À 37 ans, le Portugais est moins décisif que les saisons précédentes, mais il ne faut pas le réduire à un simple joueur lambda. Son aura, son leadership et son sens du but sont des éléments qui peuvent aider son équipe à aller de l'avant, mais comme le précisait Gary Lineker, il est totalement logique d'être moins performant à son âge.

Dans les colonnes de The Telegraph, l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher est revenu sur le retour de CR7 à Old Trafford, estimant que ce n'était déjà pas une bonne idée mais que le garder une saison de plus serait vraiment une erreur : «la contribution inestimable de Cristiano Ronaldo à la victoire de Manchester United sur Brighton en Premier League a rappelé une fois de plus son appétit inégalé pour les buts. Mais cela ne change pas cette réalité : United a fait une erreur en faisant resigner Ronaldo l'été dernier. Ce sera une plus grosse erreur de le garder la saison prochaine.»