OM : Pablo Longoria a ciblé deux joueurs du FC Barcelone

L’Olympique de Marseille réalise un mois de juillet de grande qualité. Après avoir bouclé l’arrivée du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia et du latéral gauche Renan Lodi, arrivés tous les deux en provenance de l’Atlético de Madrid, l’OM a frappé un très grand coup en s’offrant Pierre-Emerick Aubameyang. Mais pourtant, le mercato des Phocéens ne s’arrête pas là et après avoir renforcé son milieu de terrain et son attaque, Pablo Longoria et ses équipes travaillent sur le secteur défensif.

Eric Bailly parti et l’avenir de Chancel Mbemba n’étant pas assuré, l’Olympique de Marseille scrute actuellement pour s’offrir un nouveau défenseur central. Pour trouver son bonheur, Pablo Longoria compterait sur une bonne relation de longue date : Mateu Alemany. Selon les informations de Sport, le directeur sportif du FC Barcelone, qui a connu Longoria lors de son passage à Valence, aurait déjà été contacté par la direction de l’OM pour deux défenseurs centraux catalans.

Deux indésirables ciblés

Le premier d’entre eux est international français et n’est autre que Clément Lenglet. De retour de son prêt de Tottenham, il ne fait plus vraiment parti des plans de Xavi Hernandez pour la saison à venir et pourrait donc se laisser séduire par l’OM, même si le quotidien catalan affirme que Lenglet favorise la Premier League. En effet, un retour en Angleterre lui permettrait de garder un salaire élevé, que n’est pas capable de proposer le club olympien. Pour rappel, le Barça réclame 15 millions d’euros pour Lenglet. Un prix qui n’a pas satisfait les Spurs.

Le dossier Clément Lenglet s’annonce compliqué et une alternative est donc envisagée par l’Olympique de Marseille : Eric Garcia. Le défenseur espagnol a refusé d’être prêté au Real Betis et Marseille serait prêt à explorer la possibilité d’un prêt ou d’un transfert. Le joueur ne prioriserait pas un départ en Ligue 1, mais le Barça a besoin de vendre et ne devrait donc pas se montrer difficile avec l’OM puisque le club espère encore des départs après sa tournée de pré-saison. En revanche, pour s’assurer un avantage dans ses dossiers, l’OM aura besoin d’assurer sa qualification en Ligue des Champions.