Brésil : Christophe Dugarry est gêné de voir Neymar revenir
Le choix de Carlo Ancelotti de convoquer Neymar pour la Coupe du Monde 2026 a suscité de vives réactions. Et pas seulement au Brésil. Si le retour du joueur de Santos en sélection après trois ans d’absence a réjoui une bonne partie du pays auriverde, nombreux sont les observateurs à se demander ce que pourra faire le joueur de 34 ans aux États-Unis. Interrogé sur ce come-back, Christophe Dugarry n’y est pas favorable.
« Ce sont des réjouissances qui ne sont pas sincères. (…) Je sens une profonde moquerie à travers cette sélection de Neymar. Je commence à entendre : « il va être blessé avant le début de la compétition », « il a grossi ». Je trouve que beaucoup de gens en font un peu une bête de foire. Ça me dérange. Neymar participe à ça. (…) Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Avec la sélection de Neymar, c’est démontrer que le Brésil est tombé bien bas. (…) Penser que Neymar est un joueur comme un autre, c’est un leurre. (…) Je ne suis pas persuadé que ce garçon puisse encore apporter quelque chose à cette équipe », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.
Bolsonaro, Lula, Neymar… Carlo Ancelotti au cœur d’un jeu politique au Brésil pour la Coupe du Monde 2026 ?
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer