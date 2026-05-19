Brésil : Christophe Dugarry est gêné de voir Neymar revenir

Le choix de Carlo Ancelotti de convoquer Neymar pour la Coupe du Monde 2026 a suscité de vives réactions. Et pas seulement au Brésil. Si le retour du joueur de Santos en sélection après trois ans d’absence a réjoui une bonne partie du pays auriverde, nombreux sont les observateurs à se demander ce que pourra faire le joueur de 34 ans aux États-Unis. Interrogé sur ce come-back, Christophe Dugarry n’y est pas favorable.

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Ancelotti a-t-il eu raison de convoquer Neymar pour la Coupe du Monde 2026 ? OUI, c'est le génie absolu de la Seleção, le Brésil a besoin de lui pour gagner NON, c'est un choix purement marketing, il a pris la place de joueurs plus méritants MITIGÉ, tout dépend s'il accepte un rôle de remplaçant de luxe Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« Ce sont des réjouissances qui ne sont pas sincères. (…) Je sens une profonde moquerie à travers cette sélection de Neymar. Je commence à entendre : « il va être blessé avant le début de la compétition », « il a grossi ». Je trouve que beaucoup de gens en font un peu une bête de foire. Ça me dérange. Neymar participe à ça. (…) Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Avec la sélection de Neymar, c’est démontrer que le Brésil est tombé bien bas. (…) Penser que Neymar est un joueur comme un autre, c’est un leurre. (…) Je ne suis pas persuadé que ce garçon puisse encore apporter quelque chose à cette équipe », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.