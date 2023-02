Juventus : Massimiliano Allegri ne s’inquiète pas pour Paul Pogba

La suite après cette publicité

Revenu l’été dernier à la Juventus Turin, 6 ans après son départ pour Manchester United, Paul Pogba n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison. Une situation préoccupante mais qui n’inquiète visiblement pas Massimiliano Allegri. Présent au micro de Sky Sports avant le 16es de finale aller d’Europa League face à Nantes ce jeudi (1-1), le technicien italien a assuré que le Français représentait un investissement à long terme.

« Paul Pogba ? C’est un investissement très important et qui s’inscrit sur le long terme, a exprimé l’entraîneur de 55 ans. Il a beaucoup de charisme et de caractère, il sera très important pour nous à son retour. Il s’entraîne avec enthousiasme, hier il s’est d’ailleurs entraîné avec le groupe. On l’attend avec confiance. »

