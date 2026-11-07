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Ligue des Champions

Ligue des Champions : les nouvelles images de la démonstration du PSG à Villarreal

Par Allan Brevi
1 min.
Le PSG s'est baladé @Maxppp
Villarreal 0-6 PSG
winamax
1 4.00 N 4.30 2 1.62 1er pari remboursé

Le PSG a frappé un très grand coup ce mardi en Ligue des Champions. En déplacement sur la pelouse de Villarreal, le club parisien a littéralement surclassé son adversaire dans tous les secteurs du jeu pour s’imposer largement (0-6). Portés par un collectif impressionnant et plusieurs prestations de haut niveau, à l’image de Fabian Ruiz, auteur d’un doublé, les hommes de Luis Enrique ont livré une démonstration.

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Quelques jours après cette rencontre, Canal+ a dévoilé de nouvelles images de la soirée, qui n’avaient pas forcément été visibles lors de la diffusion en direct. Des séquences qui pourraient bien raviver de mauvais souvenirs chez les supporters du Sous-marin jaune, tandis qu’elles offrent une nouvelle occasion aux Parisiens de savourer cette soirée mémorable.

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