PL : Tottenham accroché par Brentford

La première journée de Premier League se poursuivait ce dimanche avec une confrontation entre Brentford et Tottenham avant le choc entre Chelsea et Liverpool. Dans cette première rencontre, les Spurs commençaient idéalement grâce à un coup franc de James Maddison, bien repris à la limite du hors-jeu par Cristian Romero de la tête (12e, 0-1). Une quinzaine de minutes plus tard, les locaux profitaient de la faute dans la surface de Heung-Min Son pour obtenir un pénalty, transformé par Bryan Mbeumo (26e, 1-1).

La suite après cette publicité

Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un score de parité à la mi-temps, Emerson Royal répondait dans le temps additionnel à Yoane Wissa qui avait profité d’une incompréhension entre un défenseur et le gardien des Spurs (37e et 45e+4, 2-2). Au retour des vestiaires, le rythme retombait et les deux équipes se quittaient sur un match nul logique lorsque l’arbitre renvoyait tous les acteurs en dehors du pré malgré la belle occasion de Heung-Min Son à l’heure de jeu (59e).