Liga : le Celta Vigo et le Betis se quittent dos à dos

Dans cette rencontre comptant pour la 34e journée de Liga, le Celta Vigo 17e au coup d’envoi recevait dans son entre un Betis Séville en roue libre ces derniers temps. Défaits quatre fois lors des six dernières journées, les coéquipiers de Nabil Fékir, encrés dans le ventre mou du championnat, n’ont toujours pas assuré leur maintien en Liga et espéraient donc se relancer en se donnant un peu d’air au classement. A l’inverse, les coéquipiers de Iago Aspas, qui surfaient sur une très bonne dynamique et une série de quatre matches sans défaite dont un match nul face au Barca, voyaient leur série s’arrêter brutalement mardi à Majorque (5-1). Un match donc sous tension pour ces deux mal classés et c’est finalement au terme d’un match terne et sans trop d'occasions que les deux équipes se sont quittées dos à dos sur le score d’un but partout (1-1). Suite à une faute de Alex Moreno après un duel musclé, les joueurs du Celta obtenaient un coup franc que Manuel Nolito transformait à la suite d’une frappe parfaitement placée au premier poteau sur la gauche du gardien pour l’ouverture du score (22e). Après une première mi-temps pauvre en occasion, les Galiciens rentraient au vestiaire avec ce petit but d’avance (1-0).

Au retour des vestiaires, les hommes de Alexis Trujillo, tout juste nommé entraîneur du Betis, revenaient sur la pelouse avec de bien meilleures intentions jusqu’à cette 67e minute et cette action litigieuse. Andres Guardado tombait dans la surface mais après avoir fait appel à la vidéo, l’arbitre indiquait finalement une sortie de but. Les verts et blancs poussaient et se voyaient égaliser à la 79e par l'intermédiaire de Zouhair Feddal. Sur un bon centre venu du côté droit, l’international marocain contrôlait de la cuisse avant de mystifier le gardien galicien à bout portant. Avec ce match nul, les joueurs du Celta Vigo marquent un deuxième coup d’arrêt consécutif et sont désormais 16e de Liga avec 35 points. De son côté, le Betis Séville n'avance pas et reste 13e avec 38 points.