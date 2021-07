Allemagne : Joachim Löw rend hommage à Toni Kroos

Si la nouvelle n'a pas forcément crée un tremblement de terre tant cela ne semblait plus qu'une question d'heures, l'annonce de la retraite internationale de Toni Kroos (31 ans) ce vendredi a forcément suscité de l'émotion outre-Rhin et fait quelques malheureux. Le désormais ex-sélectionneur de la Nationnalmanschaft ayant eu le milieu de terrain du Real Madrid sous ses ordres pendant de nombreuses années a tenu à lui rendre un vibrant hommage.

« Comme au cours des dernières semaines, Toni a toujours été là avec une passion incroyable, un grand engagement et un grand dévouement, il était un modèle absolu, en particulier pour les jeunes joueurs. Toni a des qualités exceptionnelles et a été un grand leader sur et en dehors du terrain. Je tiens à remercier Toni du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour la DFB (fédération allemande, NDLR) et l'équipe nationale au fil des années. 106 matches internationaux, notre long voyage ensemble et notre triomphe au Brésil nous lieront à jamais. Merci Toni ! », a ainsi commenté Joachim Löw sur le site de la DFB.