Arnaud Kalimuendo enfonce le clou face aux Urawa Reds Diamonds !

80e : coup franc de Neymar sur la gauche devant la surface vers le point de penalty. La défense se dégage.

79e : Neymar ouvre le jeu vers le point de penalty pour Lionel Messi. Dos au but, ce dernier tente de se mettre en position de tir avant de jouer en retrait.

78e | Achraf Hakimi proche du 4-0 !

Jolie passe en profondeur de Neymar vers la droite de la surface pour Achraf Hakimi. Face au gardien, le latéral marocain perd son duel.

76e | Arnaud Kalimuendo enfonce le clou ! (3-0 PSG-Urawa)

Marquinhos ouvre le jeu sur l'aile gauche et trouve Neymar qui lance Nuno Mendes dans le couloir. Ce dernier déborde et centre fort devant le but où Arnaud Kalimuendo conclut.

75e | Nuno Mendes sur le poteau !

Déboulant côté gauche, Nuno Mendes tente un centre-tir qui termine sur le poteau gauche japonais. Le PSG insiste.

73e | reprise du live commenté

Pour de gros problèmes techniques qui ont pollué la seconde période de ce live commenté de Paris Saint-Germain Urawa Red Diamonds, nous allons vous assurer un suivi du dernier quart d'heure du match. Le score est toujours de 2-0 pour le Paris Saint-Germain même si Eric Junior Dina Ebimbé s'est vu logiquement refuser un but pour hors-jeu (64e).

67' | But refusé à Eric-Junior Dina Ebimbé Suite à un joli mouvement sur la gauche, Lionel Messi trouve Eric-Junior Dina Ebimbé seul face au but qui conclut. Ce dernier voit son but logiquement refusé pour hors-jeu.

52' | Bryan Linssen tombe sur Keylor Navas ! Ouverture vers la droite de la surface parisienne pour Bryan Linssen qui contrôle et enchaîne d'une reprise qui est contrée en corner par Keylor Navas.

46' | Deuxième période C'est reparti dans ce match entre le PSG et Urawa Red Diamonds suite au coup de sifflet de l'arbitre. Les Franciliens engagent via Kylian Mbappé.

Mi-temps

Le Paris Saint-Germain mène logiquement à la pause sur des buts de Pablo Sarabia (16e) et Kylian Mbappé (35e). Les Franciliens ont montré un contenu intéressant.

44' | Yusuke Matsuo pour le tir Sur la gauche, Yusuke Matsuo passe dans le dos de la défense et s'excentre dans la surface. Il arme un tir qui est capté par Keylor Navas.

41' | La reprise de Yoshio Koizumi ! Sur la gauche, Takahiro Sekine accélère dans le couloir et centre au premier poteau. La reprise en première intention de Yoshio Koizumi est captée en deux temps par Keylor Navas.

35' 2-0 | Kylian Mbappé double la mise ! Marco Verratti trouve sur la gauche devant la surface Kylian Mbappé qui se fend d'une aile de pigeon pour Juan Bernat. Ce dernier lui redonne devant la surface et le buteur francilien provoque. Il fuse vers Shusaku Nishikawa qu'il crucifie d'une lourde frappe sous la barre.

32' | Le sauvetage de Danilo Pereira ! Sur la droite de la surface, Jens David Joacim Moberg Karlsson centre devant le but. De la tête, Thilo Kehrer éloigne mais cela revient dans la surface sur Yusuke Matsuo qui arme une reprise. A bout portant, Danilo Pereira se jette pour éloigner le danger.

25' | La tête d'Abdou Diallo ! Sur la gauche de al surface, Kylinan Mbappé provoque face à Atsuki Ito et centre fort devant le but. Il trouve Abdou Diallo dont le tir passe au-dessus du cadre.

25' | La reprise de Kylian Mbappé ! Corner sur la droite de Pablo Sarabia mal dégagé au premier poteau par la défense. Bien placé au second poteau, Kylian Mbappé place une reprise de volée qui est contrée.

16' 1-0 | Pablo Sarabia trouve la faille d'une lourde frappe ! Récupération haute du PSG suite à un pressing intense. Trouvé sur la gauche devant la surface, Kylian Mbappé sert Mauro Icardi dans la surface. L'Argentin remise intelligemment en retrait pour Pablo Sarabia qui conclut d'un tir puissant sur la droite du but.

16' | Pablo Sarabia trouve la faille d'une lourde frappe ! Récupération haute du PSG suite à un pressing intense. Trouvé sur la gauche devant la surface, Kylian Mbappé sert Mauro Icardi dans la surface. L'Argentin remise intelligemment en retrait pour Pablo Sarabia qui conclut d'un tir puissant sur la droite du but.

5' | Atsuki Ito de loin ! Talonnade de Marco Verratti dans sa surface et Yoshio Koizumi récupère. Il sert en retrait Atsuki Ito plein axe devant la surface. Le tir du Nippon vers la lucarne gauche est claqué en corner par Shusaku Nishikawa.

3' | Yusuke Matsuo proche de marquer ! Lancé en profondeur dans le dos de la défense, Yusuke Matsuo tente de résister au retour de Thilo Kehrer. Il s'excentre sur la gauche pour crocheter Keylor Navas et frappe à côté du cadre.

1' | Première période C'est parti dans ce match entre le PSG et Urawa Red Diamonds suite au coup de sifflet de l'arbitre. Les Japonais engagent.

Le onze du PSG

Les Franciliens maintiennent le 3-4-1-2 avec Keylor Navas dans les cages derrière Thilo Kehrer, Danilo Pereira et Abdou Diallo. Les rôles de pistons sont assurés par Eric-Junior Dina Ebimbé et Juan Bernat tandis que Marco Verratti et Warren Zaïre-Emery forment le double pivot. Associés en attaque, Kylian Mbappé et Mauro Icardi sont soutenus par Pablo Sarabia.

Urawa Red Diamonds en rouge

Le onze d'Urawa Red Diamonds

De son côté, Urawa Red Diamonds s'organise dans un 4-2-3-1 avec Shusaku Nishikawa comme dernier rempart. Il peut compter sur Hiroki Sakai, Takuya Iwanami, Tetsuya Chinen et Takahiro Akimoto en défense. Le double pivot est assuré par Atsuki Ito et Ken Iwao. Seul en pointe, Yusuke Matsuo est soutenu par Jens David Joacim Moberg Karlsson, Yoshio Koizumi et Takahiro Sekine.