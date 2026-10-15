Lisandro Martínez en remet une couche sur la situation de Manchester United

La polémique continue de prendre de l’ampleur à Manchester United. Deux jours après la défaite des Red Devils sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (2-0) en Ligue des Champions, Lisandro Martínez avait provoqué un véritable séisme en critiquant ouvertement sa direction, et notamment le directeur du football Jason Wilcox, pour le manque d’investissement sur le marché des transferts. Une sortie qui n’a visiblement pas été appréciée en interne et qui a poussé le défenseur argentin à prendre de nouveau la parole. Dans un long communiqué publié mercredi soir sur Instagram, le joueur de 28 ans a tenu à clarifier ses propos, sans pour autant présenter d’excuses. « Après le match, j’ai parlé sous le coup de la colère et de la frustration de ne pas avoir obtenu le résultat que nous souhaitions tous. Mes paroles reflètent ce que je ressens et à quel point je veux voir ce club se battre pour les plus grands titres », a-t-il expliqué. Avant de préciser : « quand je dis que j’en veux plus, je parle de l’ambition que nous devons tous avoir au sein de ce club. Ce sont des exigences que nous devons tous nous imposer, à commencer par moi. » L’international argentin a également reconnu la responsabilité des joueurs dans les mauvais résultats, tout en réaffirmant sa confiance envers ses coéquipiers et Michael Carrick.

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Mais cette tentative d’apaisement pourrait ne pas suffire à calmer les tensions. Selon Sky Sports, les déclarations de Martínez ont provoqué de la colère et de l’incompréhension aussi bien chez les dirigeants que dans le vestiaire mancunien. Un joueur aurait même directement interpellé l’Argentin dans l’avion du retour, certains de ses coéquipiers ayant mal vécu ses critiques sur la qualité de l’effectif. La direction n’a pas encore décidé si une sanction disciplinaire serait prononcée, mais l’avenir du défenseur à Old Trafford apparaît désormais incertain. Son contrat arrive à expiration l’été prochain et, si Manchester United dispose d’une option pour le prolonger d’une saison supplémentaire, aucune décision n’a encore été prise. D’autant que les Red Devils envisagent de recruter de nouveaux défenseurs centraux et latéraux gauches lors des prochains mercatos. Toujours selon le média britannique, Martínez souhaitait déjà quitter le club cet été pour rejoindre l’Atlético de Madrid et retrouver son compatriote Cristian Romero, mais aucune offre satisfaisante n’était parvenue aux dirigeants anglais. Une situation qui pourrait désormais peser lourd dans les discussions concernant son avenir.