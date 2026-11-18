L’avenir sportif de Jamal Musiala suscite des interrogations au Bayern Munich. Victime de deux malaises en trois jours lors de la préparation estivale du club bavarois, le milieu offensif allemand de 23 ans souffre d’une maladie incurable dont les symptômes peuvent néanmoins être contrôlés par un traitement, selon Uli Hoeness. Dimanche, le président d’honneur du Bayern avait exprimé ses inquiétudes concernant la capacité du joueur à retrouver son meilleur niveau. « Il est impossible de savoir s’il retrouvera un jour son niveau de performance », avait-il déclaré au micro de la radio allemande BR24. Interrogé sur ces propos, notamment sur les attentes entourant l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif, le président du Bayern, Herbert Hainer, a préféré défendre la liberté de parole de son prédécesseur plutôt que de le contredire. « Nous sommes, bien sûr, en contact régulier avec Uli Hoeness, et il pense toujours au FC Bayern, et s’inquiète parfois pour le club. Il exprime également ces préoccupations. C’est ainsi que nous le connaissons, et c’est en partie ce qui fait de lui ce qu’il est », a-t-il expliqué.

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Herbert Hainer a également tenu à rappeler l’attachement du Bayern Munich à son international allemand, sans se prononcer directement sur sa capacité à retrouver ses performances passées. « Nous apprécions tous énormément Jamal », a simplement ajouté le dirigeant bavarois. De son côté, Musiala avait déjà pris la parole sur Instagram après ses deux malaises pour rassurer les supporters. Le joueur avait expliqué connaître ses problèmes de santé et assuré qu’ils ne présentaient pas de risque supplémentaire, évoquant des « absences brèves et temporaires, facilement traitables ». Après plusieurs mois d’incertitude, le milieu offensif a repris l’entraînement, une étape importante dans son retour à la compétition. Uli Hoeness a par ailleurs assuré que le Bayern continuerait de soutenir financièrement son joueur, tout en reconnaissant que des interrogations demeuraient sur la suite de sa carrière au plus haut niveau.