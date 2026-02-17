Benfica crie déjà au scandale arbitral avant le choc contre le Real Madrid !

Le grand soir est arrivé pour Benfica et le Real Madrid, qui s’affrontent ce mardi en barrage aller de la Ligue des Champions dans un choc déjà brûlant avant même le coup d’envoi. Trois semaines seulement après leur duel en phase de groupes, les deux géants européens se retrouvent pour une confrontation qui sent la poudre entre José Mourinho et Alvaro Arbeola, tant sportivement que psychologiquement. Les Lisboètes comptent profiter de l’avantage du terrain pour prendre une option, tandis que les Madrilènes veulent frapper fort d’entrée afin d’éviter tout suspense au retour. Sur le plan du jeu, l’affiche promet une opposition de styles entre la discipline tactique portugaise et la puissance offensive espagnole. Mais au-delà des considérations techniques, l’atmosphère autour de la rencontre s’est tendue ces dernières heures, alimentée par des débats extra-sportifs qui ont déjà fait monter la pression d’un cran.

Au cœur des discussions figure la désignation de l’arbitre français François Letexier, un choix loin d’être anodin. Le quotidien madrilène Marca souligne que l’officiel tricolore possède une solide expérience des grands rendez-vous européens, rappelant qu’il a déjà dirigé cinq matches impliquant la formation espagnole pour un bilan équilibré. Côté lisboète, ses statistiques sont également connues avec un bilan de deux victoires et une défaite sous sa direction. Sur le papier, rien d’alarmant donc, mais le contexte récent pèse lourd. Le souvenir du match arbitré fin janvier par l’Italien Davide Massa reste vif dans l’esprit madrilène, le club estimant avoir été lésé par plusieurs décisions, dont deux penalties accordés à Benfica et des expulsions en fin de rencontre. Autant d’éléments qui nourrissent désormais une lecture politique de la moindre nomination arbitrale.

François Letextier dans le viseur

Cette tension s’inscrit dans un climat plus large, marqué par la fin officielle du feuilleton de la Super League. Depuis l’annonce fracassante d’avril 2021, le conflit entre les clubs frondeurs et l’UEFA avait profondément fracturé le football continental. Longtemps en première ligne, le président madrilène Florentino Pérez avait ferraillé juridiquement contre l’instance dirigée par Aleksander Ceferin, tandis que certains clubs, comme le FC Barcelone, avaient fini par se retirer du projet, laissant la Casa Blanca relativement isolée. Le retrait définitif du club merengue, officialisé après un accord de principe avec l’UEFA, a mis fin à près de cinq années de bras de fer. Officiellement, la paix est scellée au nom du mérite sportif et de la stabilité économique du football européen. Officieusement, beaucoup observent attentivement les signes d’un possible rééquilibrage des relations entre l’instance et les pensionnaires de Santiago-Bernabeu.

C’est précisément ce rapprochement qui inquiète aujourd’hui le camp lisboète. Selon le journal portugais Record, confirmé par Now Canal, Benfica redoute que l’enthousiasme affiché à Madrid après la nomination de Letexier ne traduise une forme de pression implicite sur l’arbitrage. Le fait que cette rencontre soit la première confrontation européenne des Merengues depuis leur accord avec l’UEFA alimente les soupçons dans l’entourage du club portugais, où l’on craint un climat favorable aux Espagnols. Sans accuser ouvertement qui que ce soit, les dirigeants lisboètes s’interrogent sur le timing et sur l’interprétation médiatique venue d’Espagne, estimant que ce type de discours peut influencer inconsciemment un arbitre avant même son entrée sur la pelouse. Et c’est ainsi qu’avant même que le ballon ne roule, la bataille psychologique est déjà lancée, transformant ce barrage de Ligue des Champions en véritable duel de nerfs autant qu’en affrontement sportif.