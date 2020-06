Real Madrid : Florentino Pérez très irrité par Luka Jovic

Depuis son arrivée au Real Madrid il y a un an environ, Luka Jovic (22 ans) a davantage fait parler de lui dans les journaux que sur le terrain. Son comportement fait jaser ces dernières semaines, entre son rendement famélique (2 buts en 24 apparitions toutes compétitions confondues), son voyage en Serbie pendant le confinement et le barbecue qu'il a organisé chez lui tout récemment alors qu'il est blessé et devrait se concentrer sur sa rééducation.

El Confidencial révèle que son président Florentino Pérez a été très irrité par ces affaires à répétition en un laps de temps très court. Pire, la publication indique que ce nouvel épisode pourrait bien sceller son avenir chez les Merengues (son contrat court jusqu'en 2024).