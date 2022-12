CdM 2022 : Nasser Al-Khelaïfi fier pour le Qatar mais triste pour Mbappé

La suite après cette publicité

Cette Coupe du Monde 2022 au Qatar restera probablement dans les annales du ballon rond, de par les nombreux rebondissements vécus par les fans tout au long de la compétition, ou encore en raison des multiples surprises ces dernières semaines. Les regards ont aussi beaucoup été braqués vers l'organisation de ce Mondial, avec toutes les polémiques ayant fait rage avant et pendant ce tournoi planétaire. Nasser Al-Khelaïfi retient lui le positif et a fait part de son immense fierté à l'issue de la finale mythique remportée par l'Argentine face aux Bleus (3-3, 4 TAB à 2).

« Je suis très fier de l'organisation, on a montré que le Qatar pouvait organiser la meilleure compétition du monde, on a montré à tout le monde qu'on peut faire. C'était la meilleure finale de l'histoire de la Coupe du Monde, je pense, a lâché NAK à beIN SPORTS, avant de faire part de ses sentiments mitigés pour Mbappé et Messi. Je suis triste pour la France, en tant que président d'un club français. Triste pour Kylian, qui a fait un match plus que parfait. Si cela avait été moi, j'aurais donné deux coupes, une pour Kylian, une pour Leo. C'était difficile pour moi, je suis Français. Mais je suis aussi content pour Leo, c'est la cerise sur le gâteau, il le mérite et Kylian a encore des années pour regagner une Coupe du Monde. »