Le Real Madrid a la poisse !

Le Real Madrid a bien lancé sa saison sur le plan purement sportif. Une victoire 2-0 sur la pelouse de l’Athletic - un déplacement toujours compliqué - avec une belle prestation de Jude Bellingham notamment. Les Madrilènes ont été bien supérieurs à leur rival du week-end, et ont ainsi bien commencé leur exercice 2022/2023, dans ce nouveau système en 4-4-2 losange mis en place par Carlo Ancelotti.

Seulement, les Madrilènes ne sont pas forcément heureux en ce moment. La faute à plusieurs blessures, à commencer par celle d’Arda Güler. La moins grave a priori, puisqu’il était a priori attendu dans un rôle de remplaçant et qu’il ne sera absent "que" deux mois. Mais les supporters merengues avaient hâte de voir la pépite turque à l’oeuvre, surtout qu’il avait montré de belles choses à l’entrâinement, et ils devront prendre leur mal en patience…

Deux blessures majeures

Vient ensuite une blessure bien plus complexe, et difficile à remplacer. Celle de Thibaut Courtois. Plutôt épargné par les blessures graves tout au long de sa belle carrière, le portier belge s’est fait les croisés et va manquer une grosse partie de la saison. Kepa Arrizabalaga va le remplacer, mais c’est un sacré coup dur pour les Madrilènes tant il avait été décisif dans les succès du club ces dernières années. Et pour le coup, c’est vraiment de la malchance…

Cas de figure similaire pour Éder Militão, aussi victime d’une blessure au genou, mais pendant la rencontre du week-end face à l’Athletic. Il faut donc compter sur une longue absence, mais selon la presse ibérique, le Real Madrid ne devrait pas recruter, et compte pleinement sur Nacho ainsi que sur Antonio Rüdiger pour accompagner David Alaba dans l’axe de la défense. Quoi qu’il en soit, le Real Madrid n’est vraiment pas chanceux en ce début de saidon 2023/2024…