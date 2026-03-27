Amicaux : l’Espagne et Mikel Oyarzabal surclassent la Serbie

Conséquence de l’annulation de la Finalissima contre l’Argentine, l’Espagne affrontait la Serbie pour un match amical de préparation au Mondial 2026. Avec Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez et surtout Oyarzabal aligné à la pointe de l’attaque, la Roja n’a fait qu’une bouchée de l’équipe serbe, qui n’ira pas en Amérique du Nord cet été. Et si Luis de la Fuente pouvait avoir des doutes avec l’absence de nombreux numéros neuf, Oyarzabal a d’abord ouvert le score rapidement (1-0, 16e).

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Et l’attaquant de la Real Sociedad a même fait mieux, puisqu’il a incrit un doublé avant la pause (2-0, 43e). En seconde période, la sensation d’Osasuna, Victor Munoz, a inscrit son premier but avec son équipe nationale pour valider le succès des Champions d’Europe (3-0, 72e). La Roja a surclassé la Serbie et jouera ensuite l’Egypte pour son deuxième match de cette trêve.